태국서 11세 소년이 몰던 트럭, 순례 행렬 덮쳐 10명 사망

태국 북동부에서 11세 소년이 운전하던 트럭이 순례길에 나선 불교 승려들을 덮쳐 10명이 사망하고 다수 부상자가 발생했다.
경찰은 소년이 부모 소유의 차량을 허락 없이 운전하다가 사고를 낸 것으로 보고 있다.
3일(현지 시간) AP통신에 따르면 이날 사고는 태국 방콕에서 북동쪽으로 약 600km 떨어진 묵다한주에서 발생했다.
승려 35명이 우본랏차타니주의 다른 사찰까지 약 260㎞를 걷는 순례길에 오른 지 약 30분이 지난 상황이었다.
현지 구조단체가 공개한 폐쇄회로(CC)TV 영상에 따르면 소년이 몰던 차량은 도로 가장자리를 따라 한 줄로 걷고 있던 승려들을 그대로 덮쳤다.
이 사고로 승려 5명이 현장에서 숨졌다. 병원으로 옮겨진 5명도 끝내 목숨을 잃었다. 묵다한주 정부에 따르면 이 밖에 10명 이상이 병원에서 치료를 받고 있는데, 1명은 위중한 상태다.
결국 소년은 구금됐다. 경찰은 소년의 부모를 과실치사 혐의로 기소할 수 있는지에 대해 수사를 진행 중이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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