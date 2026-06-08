이란, 이스라엘에 미사일 타격…트럼프 “이스라엘, 보복 말라”

이란이 이스라엘 본토를 겨냥한 대규모 미사일 공격을 감행했다. 이스라엘이 레바논 베이루트 남부 외곽을 타격한 것에 대한 보복 조치다. 이란이 이스라엘 영토를 직접 공격한 것은 올해 4월 휴전 이후 처음이다.
7일(현지 시각) 워싱턴포스트(WP), BBC, 타임오브이스라엘 등 외신 보도를 종합하면 이란은 이날 이스라엘 북부 지역을 향해 다수 탄도미사일을 발사했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이번 공격이 하이파 남동쪽에 위치한 라맛 다비드 공군기지를 표적으로 삼았다고 밝혔다.
이스라엘은 즉각 반격에 나설 채비를 했다. 우선 이스라엘방위군(IDF)은 미사일을 모두 요격했으며 인명 피해는 없다고 발표했다. 에얄 자미르 IDF 참모총장은 군 수뇌부와의 상황 평가 회의에서 “(정치 지도부의) 승인이 떨어지는 즉시 적을 강력히 타격할 것”이라고 밝혔다.
이번 사태는 이스라엘이 레바논 수도 베이루트 도심을 폭격하면서 시작됐다. 이스라엘 전투기가 베이루트 남부 다히예 지역의 아파트 두 채를 폭격하면서 최소 2명이 숨지고 20명 이상이 다쳤다. 다히예는 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라의 핵심 거점으로 알려져 있는 곳이다.
이에 대해 에피 데프린 이스라엘군 대변인은 “헤즈볼라가 이스라엘 북부 지역 사회를 향한 공격을 멈추지 않고 있기 때문에 다히예를 타격했다”면서 “이스라엘군은 레바논 전역에서 작전을 계속 수행할 것이며 헤즈볼라 테러 조직에 대한 공세를 강화할 것”이라고 경고했다.
이란과 이스라엘의 보복전이 재개될 조짐을 보이자 도널드 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 전화를 걸어 “보복하지 않기를 바란다”고 말한 것으로 알려졌다. 미국 액시오스에 따르면 그는 “이란의 공격으로 다친 사람은 아무도 없다”며 이같이 말했다.
트럼프 대통령은 이란에도 협상 테이블에 복귀할 것을 제안했다. 그는 폭스뉴스와 진행한 인터뷰에서 이란을 향해 “당신들은 미사일을 쐈고, 그것으로 충분하다. 다시 테이블로 돌아와 거래를 성사시키자”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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