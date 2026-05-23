中산시성 탄광 폭발 ‘82명 사망-9명 실종’…시진핑 “전원 구조하라”

중국 북부 산시(山西)성 탄광에서 발생한 가스 폭발 사고로 인한 사망자가 23일 82명으로 늘었다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 “실종자 전원 구조와 부상자 치료에 총력을 다하라”고 지시했다.
중국 관영 신화통신 등에 따르면 사고는 전날 오후 7시 29분경 산시성 창즈(長治)시 친위안(沁源)현에 위치한 통저우(通洲) 집단 산하 류선위(留神峪) 탄광에서 발생했다. 당시 작업 중이던 광원 247명 가운데 사망자는 현재까지 82명이고, 9명은 실종된 것으로 알려졌다.
중국 당국은 시 주석이 실종자 구조에 총력을 기울이라고 당부하는 한편 사고 원인 규명과 책임자 처벌을 강조했다고 전했다. 리창(李强) 총리도 구조작업 강화와 사고 조사, 재발 방지를 위한 안전 점검 강화를 지시했다.
한편 류선위 탄광의 기업 책임자는 법에 따라 구금돼 사고 경위 등에 관해 조사를 받고 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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