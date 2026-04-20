“기름값 폭등? 트럼프 책임” 美 중도층 53%도 등 돌렸다

미국 유권자 과반이 최근 기록적인 휘발유 가격 폭등의 주된 책임자로 도널드 트럼프 대통령을 지목했다는 여론조사 결과가 나왔다.
19일(현지시간) 미국 더힐에 따르면 퀴니피액 대학교가 15일 발표한 전국 여론조사 결과, 응답자의 51%가 유가 급등에 대해 트럼프 대통령의 책임이 “매우 크다”고 답했다. “어느 정도 책임이 있다”는 응답 14%를 포함하면 유권자 10명 중 6명 이상이 현 정부에 책임을 묻고 있는 것으로 나타났다.
현재 미국 내 평균 휘발유 가격은 갤런당 4.04달러를 기록하고 있다. 이는 지난해 같은 기간 3.17달러였던 것과 비교해 1달러 가까이 치솟은 수치다. 이번 유가 급등은 미국과 이스라엘의 군사 작전에 대응해 이란이 세계 석유 수송량의 5분의 1이 지나는 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 시작됐다. 이에 미국은 해군을 동원해 해상 봉쇄로 맞서며 긴장이 최고조에 달한 상태다.
정부 내부에서도 유가 전망을 놓고 심각한 엇박자가 감지됐다. 트럼프 대통령은 지난 15일 “앞으로 몇 달 안에 기름값이 엄청나게 떨어질 것”이라며 중간선거 전 유가 안정을 자신했다. 하지만 크리스 라이트 에너지부 장관은 19일 인터뷰에서 “기름값이 내년까지는 3달러 밑으로 떨어지지 않을 수 있다”며 대통령의 낙관론에 찬물을 끼얹었다.
민심 이반은 특히 대선 승부처인 중도층에서 두드러졌다. 무당파 유권자의 53%가 유가 폭등의 책임을 트럼프 대통령에게 돌렸으며, 이는 민주당 지지층(91%) 못지않게 비판적 수치다. 반면 공화당 지지층의 53%는 대통령의 책임이 전혀 없다고 답해 극명한 대조를 보였다.
한편 미국과 이란은 오는 20일 주간에 파키스탄 이슬람아바드에서 전쟁 종식을 위한 회담을 시작할 예정이다. 국제사회는 호르무즈 해협의 조속한 재개방을 촉구하고 있으나, 미국 유권자의 53%는 대이란 군사 작전에 반대하고 있어 트럼프 대통령을 향한 외교적 압박은 더욱 거세질 전망이다.
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