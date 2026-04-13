‘아동 비만’ 잡겠다는 영국…학교 급식서 튀김 퇴출

영국 정부가 학교 급식 메뉴에서 튀김류를 전면 금지하고, 당분이 많은 음식도 대폭 제한하는 개편안을 추진한다.
12일(현지시간) 영국 가디언에 따르면, 영국 정부는 아동 비만율을 낮추기 위해 학교 급식 기준을 13년 만에 대폭 손질한다. 이번 개편안은 내년 9월부터 단계적으로 도입할 예정이다.
개편안에 따르면 생선튀김과 치킨너깃 등 기름에 튀긴 음식은 급식 메뉴에서 전면 제외된다. 아이스크림과 와플 같은 디저트, 푸딩과 케이크 등 베이커리류는 주 1회로 제한되며, 디저트는 최소 50% 이상 과일을 포함해야 한다.
식단 구성 기준도 강화된다. 모든 주식 메뉴에는 채소나 샐러드가 반드시 포함돼야 하며, 통곡물과 콩류 사용도 확대된다. 또 학교들은 기준 준수 강화를 위해 급식 메뉴를 온라인에 공개해야 한다.
이번 조치는 영국 내 아동 건강 지표가 악화하는 데 대한 우려 속에 추진됐다. 영국 국가보건서비스(NHS)의 2024년 자료에 따르면 유치원 및 초등학교 아동의 24%가 과체중이거나 비만 상태인 것으로 집계됐다. 또 정부 식이조사에 따르면 10~11세 아동은 3명 중 1명 이상이 과체중 또는 비만인 것으로 나타났다.
브리짓 필립슨 영국 교육장관은 이번 개편을 두고 “한 세대 만에 가장 야심찬 학교 급식 개편”이라며 “모든 아이는 학교에서 맛있고 영양가 있는 음식을 먹을 자격이 있다”고 설명했다. 또 “아이들이 실제로 알아보고 즐길 수 있는 식사여야 하고, 문서상의 기준이 실제 식판 위의 좋은 음식으로 이어지도록 강력한 점검 체계가 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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