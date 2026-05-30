경북 상주서 일가족 3명 숨진 채 발견

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 30일 13시 41분

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경찰. 게티이미지뱅크
경찰. 게티이미지뱅크
경북 상주시에서 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.

30일 경찰에 따르면 이날 오전 8시경 상주시 화북면의 한 단독주택에서 50대 부부와 어린 자녀가 숨진 것을 부부의 지인이 발견해 경찰에 신고했다. 이 지인은 부부에게 비관적 메시지를 받은 뒤 연락이 닿지 않자 집으로 찾아왔던 것으로 전해졌다.

경찰은 현재 정확한 사망 경위 등을 조사 중이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살 예방 사회관계망서비스(SNS) 상담 ‘마들렌’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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