‘탱크데이 논란’ 스타벅스 직원들, 경영진에 싸늘 평가…“5점 만점에 1.8점”

‘탱크데이’ 마케팅으로 5·18 민주화운동 정신을 모욕했다는 비판을 받으며 불매 운동에 직면한 스타벅스코리아가 내부 직원들로부터도 저조한 평가를 받은 것으로 나타났다. 특히 경영진 항목이 가장 낮은 점수를 받았다.
31일 직장인 커뮤니티 블라인드는 지난해 1월~올해 5월 스타벅스코리아 재직자 568명의 평가를 분석한 결과, 회사 전체 평점이 5점 만점에 평균 2.74점으로 집계됐다고 밝혔다.
세부 평가 항목 5개 가운데 가장 낮은 점수를 받은 것은 경영진 평가다. 5점 만점에 평균 1.81점이었다. 올해 2월 한 차례 2.00점을 기록한 것을 제외하면 조사 기간 대부분 1점대에 머물렀다.
가장 높은 평가를 받은 항목은 급여·복지로, 평균 2.76점이다. 이어 사내문화 2.58점, 커리어 향상 2.52점, 업무와 삶의 균형 2.49점 순으로 집계됐다.
블라인드 측은 이번 결과가 재직자들이 급여·복지보다 경영진과의 의사소통 문제를 더 중요한 개선 과제로 인식하고 있음을 보여준다고 분석했다. 다만 경영진 평가 항목을 제외하고도 대부분 2점대 중반에 그쳐 전반적인 직원 만족도가 높다고 보기는 어렵다는 지적도 나온다.
스타벅스코리아 전체 재직자 수 대비 블라인드 월간 활성 이용자(MAU) 비율은 이달 기준 66%로, 조사 기간 중 가장 높은 수준이다.
직장인들의 스타벅스 관심도가 이달 많이 증가한 것으로도 나타났다. 블라인드 내 스타벅스 검색 횟수는 지난 4월 2393회에서 5월 9만1080회로 급증했다. 같은 기간 검색 인원도 944명에서 4만6870명으로 늘어났다.
5월 스타벅스 연관 키워드로는 ‘불매’가 1038건으로 가장 많이 언급됐다. 이어 ‘정부’ 646건, ‘정용진’ 505건, ‘파트너’ 453건, ‘매장’ 452건 순이었다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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