중동 전쟁 장기화에…두바이 부유층 몰린 ‘이곳’

중동 전쟁이 장기화하는 가운데 스위스 소도시 추크(Zug)에 걸프 지역 부유층이 몰리는 것으로 전해졌다.
12일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 걸프 지역 분쟁을 피해 안전한 거점을 찾으려는 움직임이 이어지면서, 아랍에미리트(UAE) 두바이에 거주하던 외국인들이 스위스 추크로 눈을 돌리고 있다.
추크는 취리히에서 남쪽으로 약 20마일(약 32㎞) 떨어진 인구 13만5000명의 소도시다. 낮은 세율과 친기업 행정, 취리히와의 뛰어난 접근성, 가상자산 친화 정책 등을 바탕으로 원자재 거래업체와 블록체인 기업이 밀집한 스위스의 대표적 비즈니스 허브로도 꼽힌다.
이 때문에 두바이에 기반을 둔 사람들, 특히 원자재·금융 분야 종사자들이 안정적인 유럽 거점으로 추크를 선택한다는 것이다.
추크 재무 책임자인 하인츠 태넬러는 “전쟁 상황 자체는 유감스럽지만, 현실적으로 추크가 수혜를 보고 있는 것은 사실”이라고 말했다.
● 금융 인력까지 이동…커지는 주거 수요
현지 금융권에서도 변화가 감지된다. 추크 지점을 둔 한 스위스계 프라이빗 뱅커는 “전쟁 발발 이후 미국계 은행 출신 고객관리 담당자들의 추크 지점 이동 지원이 4배로 늘었다”고 전했다.
부동산 수요 역시 급증하고 있다. 또 다른 금융업 종사자는 지난 주말 추크의 침실 2개짜리 임대 아파트 공개 행사에 참석했다며 “줄이 건물을 한 바퀴 둘러쌀 정도였고, 내 뒤에 서 있던 사람은 그날 아침 두바이에서 막 도착한 사람이었다”고 말했다.
추크에서 거주지를 구하기가 점점 어려워지면서, 이탈리아어권인 티치노주의 도시 루가노 등으로도 이주 문의가 늘고 있는 것으로 전해졌다. 부동산 회사 엥겔 앤드 푈커스는 “중동 전쟁 이후 두바이에 거주하는 이탈리아인, 프랑스인, 스위스인, 영국인들의 문의가 증가하고 있다”며 “루가노에는 아직 매물 여유가 있다”고 밝혔다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0