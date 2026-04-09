27층 외벽 타고 내려온 89세 할머니…“방에 갇혀 탈출 시도”

중국에서 실수로 방에 갇힌 89세 할머니가 탈출을 위해 아파트 외벽을 따라 내려오다 무사히 구조돼 중국 온라인 상에서 화제를 모으고 있다.
9일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 지난 1일 오후 1시 42분경 중국 베이징 스징산구의 한 아파트 외벽에서 백발의 할머니가 아래로 내려오는 모습이 목격됐다.
당시 아파트 청소부와 경비원은 외벽에 설치된 에어컨 실외기 보호 난간을 붙잡고 있는 할머니를 발견하고 즉시 경찰에 신고했다.
하지만 구조대가 도착하는 동안에도 할머니는 계속 아래로 내려갔다. 결국 할머니는 27층에서 지상 약 50m 높이인 21층 부근까지 내려온 뒤 멈춰 섰다.
소방 당국은 실외기 난간 위로 직접 올라가 구조하는 것은 위험하다고 판단해 아파트 내부에서 구조 작업을 진행했다. 먼저 할머니에게 안전 로프를 연결한 뒤, 실외기 난간 일부를 절단해 앉아 쉴 수 있는 공간을 마련했다.
약 20분간 난간 위에서 휴식을 취한 할머니는 들것에 실려 21층 창문을 통해 무사히 구조됐다.
● 휴대전화 두고 갇힌 89세…극한의 탈출
조사 결과, 할머니는 27층에 홀로 거주하고 있었으며, 실수로 침실에 갇힌 상태에서 휴대전화를 거실에 두고 온 것으로 파악됐다. 불안에 휩싸인 할머니는 결국 에어컨 실외기 난간을 따라 아래로 내려가는 위험한 선택을 한 것으로 전해졌다.
현장으로 급히 달려온 가족들과 할머니는 구조에 나선 소방관들에게 감사를 전했다.
이 사건은 중국 SNS에서 400만 회 이상의 조회수를 기록하며 빠르게 확산했다.
누리꾼들은 할머니의 놀라운 체력과 의지에 감탄하며 “슈퍼 할머니”, “암벽등반가 알렉스 호놀드의 할머니 버전 같다” 등의 반응을 보였다.
한편 일부 누리꾼들은 “방에 갇힌 노인의 절망감을 누가 이해할 수 있겠나. 저렇게라도 탈출하지 않았다면 침실에서 굶어 죽었을 수도 있다”, “건설사가 불량 자재를 썼다면 추락했을 것”이라며 안타까움과 우려를 함께 나타냈다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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