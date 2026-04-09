방송인 이혜성 ‘아너 소사이어티’ 됐다…1억 이상 기부 약정

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 9일 17시 31분

글자크기 설정

MBN ‘천하제빵’
MBN ‘천하제빵’
9일 사회복지공동모금회는 방송인 이혜성 씨가 사랑의열매에 고액 기부를 약정하며 ‘아너 소사이어티’ 서울 483호 회원으로 가입했다고 밝혔다. 아너 소사이어티는 1억 원 이상을 냈거나 5년 내 납부를 약정한 경우 가입할 수 있다. 기부금은 이 씨의 유튜브 수익금으로 마련됐으며, 한국백혈병소아암협회를 통해 소아암 아동을 위한 도서 지원사업에 사용될 예정이다.
#이혜성#사랑의열매#고액기부#아너소사이어티
전남혁 기자 forward@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스