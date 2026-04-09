“더 늦기 전에 출국해달라” 레바논 한국대사, 교민에 호소

주레바논 한국대사관이 9일 교민들에게 서한을 보내 “교민들께서 체류하시는 지역마저도 더 이상 안전지대로 보기 어려운 상황으로 변화하고 있다”며 강하게 출국을 권고했다. 미국과 이란의 ‘2주 휴전’ 합의 이후에도 이스라엘이 레바논의 수도 베이루트와 베카 계곡, 남부 지역 전반에 대한 대규모 공습을 감행한 데 따른 것이다. 현재 레바논 체류 한국 교민은 120명가량으로 파악되고 있다.
전규석 주레바논대사는 9일 대사관 홈페이지에 올라온 ‘교민들께 드리는 말씀’이라는 제목의 서한에서 “더 늦기 전에 반드시 전해야 할 말”이라며 “부디 더 늦기 전에 출국을 진지하게 고려해 주시기를, 그리고 가능한 한 조속히 안전한 곳으로 이동해 주시기를 간곡히 요청드린다”고 했다.
전 대사는 출국을 권고한 이유에 대해 “금일 베이루트 도심과 자흘레를 포함한 레바논 전역에서 이스라엘의 공습이 동시다발적으로 이뤄졌다”며 “그 범위와 강도는 이전과는 비교할 수 없을 정도로 확대되고 있다”고 했다.
또 전 대사는 “금일 이스라엘군은 (레바논 친이란 무장단체) 헤즈볼라가 베이루트 남부 다히예를 벗어나 베이루트 북부 및 종파가 혼재된 지역으로 재배치되고 있다고 발표하고, 해당 지역에 대해서도 기존 다히예와 유사한 수준의 군사적 타격이 이루어질 수 있음을 시사했다”며 “이는 그동안 상대적으로 안전하다고 여겨졌던 교민들께서 체류하시는 지역마저도 더 이상 안전지대로 보기 어려운 상황으로 변화하고 있음을 의미한다”고 했다.
전 대사는 “무엇보다 여러분의 안전이 가장 우선”이라며 “지금은 ‘조금 더 지켜보자’는 선택이 점점 더 위험해지고 있는 시점”이라고 했다. 이어 “현재로서는 민항편을 통한 출국이 여전히 가장 현실적이고 안전한 수단”이라며 “그러나 이러한 이동경로 역시 언제든 제한되거나 중단될 수 있으며, 그 시점은 사전에 예고되지 않을 수 있다”고 했다.
전 대사는 “우리 대사관은 가능한 모든 지원을 다 할 것”이라면서도 “상황이 더 악화될 경우 여러분께 직접적인 도움을 드릴 수 있는 여건 자체가 제한될 수 있다는 점도 솔직히 말씀드린다”고 했다. 그러면서 “지금은 ‘남을 것인가’가 아니라 ‘언제까지 안전하게 떠날 수 있는가’를 판단해야 할 시점”이라며 “여러분의 안전과 자녀의 안전, 그리고 여러분을 사랑하고 걱정하는 가족들을 위해 정부와 대사관의 조치에 따라주실 것을 강력히 당부드린다”고 했다.
주레바논 한국대사관도 전날 이스라엘의 레바논 공습 관련 안전 공지를 내 “우리 국민께서는 현재 레바논 내 사실상 안전이 보장된 곳이 없다는 인식 하에 신변 안전에 유의하시면서 가용한 민항편을 통해 조속히 출국하시기를 강력히 촉구드린다”고 했다.
주레바논 한국대사관은 현지 언론을 인용해 “이스라엘군이 8일 오후 2시 20분경 베이루트와 마운트 레바논, 자흘레를 비롯한 레바논 전역에 대해 대대적인 공습을 실시했다”며 “공습 규모로 보아 상당수의 인명피해가 예상된다”고 했다.
그러면서 “특히 베이루트 도심에 대해서는 짧은 시 간내 최소 8번 차례 이상의 공습이 사전 예고 없이 이루어져 극도로 위험한 상황으로 평가된다”며 “네타냐후 이스라엘 총리는 미국-이란간 휴전에도 불구하고 레바논 내 군사 작전은 계속될 것이라고 밝힌 바 이에 따라 향후 레바논 내 공습 및 지상 작전 확대될 것이 우려된다”고 했다.
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