스드메에 ‘비만 치료제’까지…인도 예비부부 겨냥 상품 등장

결혼을 앞둔 예비 부부를 겨냥한 ‘비만 치료제 웨딩 패키지’가 인도에서 확산되고 있다. 마운자로·위고비 등 GLP-1 계열 약물이 비만 치료를 넘어 미용 목적으로 사용되는 사례가 증가하고 있다.
5일(현지시간) 로이터 등에 따르면, 인도 뉴델리의 한 피부과는 ‘마운자로 신부 패키지’를 내세워 맞춤형 식단 관리와 운동 프로그램, 비만 치료제를 결합한 상품을 홍보하고 있다. 다른 병원들도 기존 피부 관리와 헤어 스타일링 중심의 ‘결혼 준비 프로그램’에 체중 감량 주사를 추가하는 방식으로 상품 구성을 확대하는 추세다.
의료 현장에서도 수요 증가가 확인된다. 뉴델리의 비만 수술 전문의 라자트 고엘은 “최근 몇 달 동안 비만 주사 상담의 20% 이상이 예비 신부에게서 나왔다”며 “상담 과정에서 결혼 날짜까지 구체적으로 제시하는 경우가 많다”고 밝혔다. 다만 그는 “의학적 기준을 충족한 경우에만 처방하고 있으며, 미용 목적 사용은 허용하지 않는다”고 선을 그었다.
이런 흐름에는 인도 특유의 결혼 문화도 영향을 준 것으로 보인다. 결혼식이 가족 중심의 큰 행사로 치러지는 경우가 많고, 일부 지역에서는 가족이 배우자를 정하는 문화가 남아 있다. 이 과정에서 외모와 경제력에 대한 기대도 함께 작용한다.
뭄바이에 거주하는 26세 직장인 아디티는 운동과 식단 조절로는 원하는 결과를 얻지 못하자 지난해 11월 비만 치료제 처방을 받았다. 그는 결혼을 앞두고 마운자로를 사용해 감량했다며 “결과를 보면 만족스럽고 자신감이 생긴다”고 매체에 말했다.
인터뷰에 응한 예비 신부와 신랑들 대부분이 사회적 시선 때문에 체형을 갖추고 싶었다고 밝힌 것처럼, 결혼식 전 외모 압박이 비만 치료제 수요를 끌어올렸다는 분석이다.
시장 성장도 빠르다. 마운자로는 당뇨병과 비만 치료를 동시에 겨냥한 GLP-1 계열 약물로, 인도 출시 이후 판매량이 두 배 이상 증가하며 시장에서 가장 많이 팔리는 제품으로 자리 잡았다. 경쟁 제품인 노보 노디스크의 위고비보다 더 높은 수요를 보였다는 것이 현지 의료진의 설명이다.
가격도 소비 확대에 영향을 주고 있다. 인도에서 마운자로는 월 약 1만3125루피(약 21만 원)부터 2만5781루피(약 41만 원)까지 판매된다. 위고비는 최저 5660루피에서 최고 1만6400루피 수준이다.
여기에 세마글루타이드 특허 만료로 현지 제약사들이 저가 복제약을 출시하면서 접근성은 더욱 높아지고 있다. 이에 따라 인도의 비만 치료제 시장은 2030년까지 약 800억 루피 규모로 성장할 것으로 전망된다.
안전성에 대한 우려도 커지고 있다. 영국 매체 가디언에 따르면, 영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)은 GLP-1 계열 비만 치료제와 급성 췌장염 간 연관성에 대한 조사에 착수했다. MHRA는 치료제 사용이 늘면서 급성 췌장염 신고도 함께 증가하고 있다고 밝혔다.
전문가들은 오남용 가능성도 지적한다. 비만 치료제는 체질량지수(BMI) 30 이상이거나, BMI 27 이상이면서 고혈압·이상지질혈증·당뇨병 등 동반 질환이 있는 경우에만 사용이 권장된다.
마운자로의 제약사 일라이 릴리 역시 “해당 약물은 승인에 따라 의료진 감독 하에서만 사용해야 한다”고 강조했다. 현지 전문가들은 “체중 감량을 위한 빠른 해결책으로 접근해서는 안 된다”며 생활 습관 개선이 병행돼야 한다고 지적했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0