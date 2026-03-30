AI 시대의 역설…업무 줄었는데 번아웃은 늘었다

AI 에이전트 관리 부담에 ‘뇌 과부하’ 호소 증가
코드 검증·프롬프트 작성까지…디지털 노동 되레 확대
인공지능(AI)을 자주 사용하는 사람들 사이에서 기술을 관리하다가 오히려 AI에게 압도된다는 불평이 나오고 있다.
30일(현지시각) AFP통신은 AI가 인간 두뇌의 과부하를 부르고, 번아웃 현상을 일으킬 수 있다고 보도했다. 특히 요청에 따라 목표를 향해 스스로 움직이는 ‘AI 에이전트’를 관리하는 사용자 사이에서 이러한 현상이 빈번하게 발생했다.
복잡한 일을 대신 수행하는 ‘AI 에이전트’의 확산은 사용자의 업무를 ‘디지털 노동자 관리’로 바꿨다. 하지만 AI 사용자들은 분석해야 할 코드가 너무 많고, 관리해야 할 보조 도구가 끝없이 늘어난다는 불만을 토로했다. AI 에이전트를 제대로 활용하기 위해서는 길고 복잡한 프롬프트를 작성해야 하는데 이 역시 부담감을 주는 요소로 꼽힌다. 미국의 컨설팅 회사 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 이러한 정신적 피로감을 ‘AI 뇌 과부하(AI Brain Fry)’로 명명했다.
AI 컨설팅 업체 누브르랩스의 창업자 팀 노턴은 “AI를 가볍게 사용하는 수준이 아니라, 수많은 AI 에이전트를 지속적으로 관리해야 하는 사람들이 번아웃을 자주 겪는다”고 말했다. 한편 AI ‘러브마인드’의 공동 창업자 벤 위글러는 “완전히 새로운 종류의 인지 부하”라면서 “사용자들은 AI 모델들을 아이처럼 돌봐야 한다”고 말했다. AI가 반복 업무를 대체하는 것 자체는 번아웃 감소에 도움을 주지만, AI를 관리하는 과정에서 또 다른 번아웃이 발생하는 셈이다.
AI 에이전트가 코드 작성에서 빠르게 성과를 내기 시작하면서 소프트웨어 개발자들은 ‘뇌 과부하’ 현상을 자주 겪고 있다. 소프트웨어 엔지니어 시단트 카레는 “AI가 생성한 코드가 인간이 작성한 코드보다 더 신중한 검토를 요구한다”고 지적했고, 캐나다 프로그래머 애덤 매킨토시는 “수백 줄에 달하는 AI 코드를 바로 반영하기는 위험하다. 보안이 취약할 수 있고, 전체 코드 구조를 온전히 이해하지 못할 수도 있기 때문”이라고 밝혔다.
BCG는 보고서를 통해 기업 경영진이 직원들의 AI 사용 및 감독 범위에 대한 명확한 기준을 설정해야 한다고 권고했다. 하지만 위글러는 “미국 직장 문화에서 자기관리는 중요한 가치로 여겨지지 않는다. 질적으로 높은 수준의 환경이 갖춰질지는 회의적”이라고 전망했다.
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