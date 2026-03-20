美전투기 F-35 ‘무적 신화’ 깨졌다…이란서 첫 피격, 비상착륙

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 20일 16시 34분

글자크기 설정

2025 오산 에어파워데이 미디어데이 행사가 열린 9일 경기 평택시 주한미군 오산공군기지에 미국의 5세대 스텔스 전투기 F-35B가 전시돼 있다. 2025.05.09 [평택=뉴시스]
2025 오산 에어파워데이 미디어데이 행사가 열린 9일 경기 평택시 주한미군 오산공군기지에 미국의 5세대 스텔스 전투기 F-35B가 전시돼 있다. 2025.05.09 [평택=뉴시스]
미국의 최첨단 스텔스 전투기로 대당 가격이 약 1억 달러(약 1500억 원)인 F-35가 19일(현지 시간) 이란으로 추정되는 상대에 피격됐다고 CNN 등이 보도했다. ‘하늘 위의 슈퍼 컴퓨터’ 등으로 불려온 F-35가 피격된 건 2016년 실전 배치 10여 만에 처음이다.

CNN은 복수 소식통을 인용해 미군의 F-35 전투기 한 대가 이란에 의한 것으로 추정되는 공격에 피격돼 중동 내 미 공군기지에 비상 착륙했다고 보도했다. 이번 전쟁 중 이란이 미군 전투기에 타격을 입힌 첫 사례라고 덧붙였다. 군사매체 더워존에 따르면 미군은 이번 전쟁에 F-35A 전투기를 투입했다.

이란 국영 파르스 통신 텔레그램
이란 국영 파르스 통신 텔레그램


중동을 관할하는 미군 중부사령부는 이란의 격추설에 관해서는 언급하지 않은 채 해당 전투기가 “이란 상공서 임무 수행 중 비상 착륙했고 사건을 조사 중”이라고 밝혔다. 또 “조종사도 안정적인 상태”라고 덧붙였다.

반면 이란 혁명수비대는 성명을 통해 “이란 중부 상공에서 F-35 전투기를 격추했다”며 “피격된 전투기는 치명적인 타격을 입었고 피해 규모로 보아 추락했을 가능성이 매우 높다”고 주장했다.

#F-35#스텔스 전투기#이란#미군#피격#중동#비상 착륙#혁명수비대#군사 충돌#전투기 격추
뉴욕=임우선 특파원 imsun@donga.com
이지윤 기자 asap@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스