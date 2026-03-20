美전투기 F-35 ‘무적 신화’ 깨졌다…이란서 첫 피격, 비상착륙

미국의 최첨단 스텔스 전투기로 대당 가격이 약 1억 달러(약 1500억 원)인 F-35가 19일(현지 시간) 이란으로 추정되는 상대에 피격됐다고 CNN 등이 보도했다. ‘하늘 위의 슈퍼 컴퓨터’ 등으로 불려온 F-35가 피격된 건 2016년 실전 배치 10여 만에 처음이다.
CNN은 복수 소식통을 인용해 미군의 F-35 전투기 한 대가 이란에 의한 것으로 추정되는 공격에 피격돼 중동 내 미 공군기지에 비상 착륙했다고 보도했다. 이번 전쟁 중 이란이 미군 전투기에 타격을 입힌 첫 사례라고 덧붙였다. 군사매체 더워존에 따르면 미군은 이번 전쟁에 F-35A 전투기를 투입했다.
중동을 관할하는 미군 중부사령부는 이란의 격추설에 관해서는 언급하지 않은 채 해당 전투기가 “이란 상공서 임무 수행 중 비상 착륙했고 사건을 조사 중”이라고 밝혔다. 또 “조종사도 안정적인 상태”라고 덧붙였다.
반면 이란 혁명수비대는 성명을 통해 “이란 중부 상공에서 F-35 전투기를 격추했다”며 “피격된 전투기는 치명적인 타격을 입었고 피해 규모로 보아 추락했을 가능성이 매우 높다”고 주장했다.
뉴욕=임우선 특파원 imsun@donga.com
이지윤 기자 asap@donga.com
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