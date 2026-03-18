트럼프 “韓-日-나토 지원 필요 없다”…파병 안밝히자 불만 폭발

호르무즈 해협을 지나는 상선 호위 연합 작전에 동참을 요구했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 “더 이상 북대서양조약기구(NATO·나토) 국가들의 지원이 필요 없다. 일본, 호주, 한국도 마찬가지다”라며 강하게 불만을 표출했다.
트럼프 대통령은 17일(현지시간) 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “미국은 큰 군사적 성공을 거뒀다. 더는 나토 국가들의 지원이 필요하거나 바라지 않는다”며 이같이 밝혔다.
트럼프 대통령은 이어 한국 등을 콕 짚어 앞선 자신의 도움 요청을 스스로 부정했다. 그는 “애초에 필요했던 적도 없다. 일본, 호주, 한국도 마찬가지다”라고 했다.
트럼프 대통령은 “대부분의 나토 동맹국들이 중동에서 이란 테러 정권에 맞서는 미국의 군사 작전에 참여하고 싶지 않다는 통보를 미국에 전달했다”며 “거의 모든 국가가 우리의 작전에 강력히 동의하고, 이란이 어떤 형태로든 핵무기를 보유하는 것을 용납할 수 없다는 사실에도 불구하고 말이다”고 했다.
그러면서 미군이 각국을 보호하고 있음에도 정작 도움을 주지 않고 있다고 불만을 표출했다. 그는 “저는 나토를 항상 일방통행이라고 생각해 왔다. 우리가 매년 수천억 달러를 들여 그들(나토)을 보호하지만, 그들은 특히 도움이 필요한 시기에 우리를 위해 아무것도 하지 않을 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 그러면서도 이란의 군대를 대부분 파괴해 더는 도움이 필요 없어졌다고 했다. 그는 “다행히도 우리는 이란의 군사력을 궤멸시켰다. 해군, 공군, 대공포와 레이더는 물론이고, 아마도 가장 중요한 것은 거의 모든 고위 지도자들이 제거되어 다시는 우리와 중동 동맹국, 그리고 세계를 위협하지 못하게 되었다는 것”이라고 했다.
트럼프 대통령의 글은 그의 군사 작전 동참 요구를 각국이 사실상 거부하면서 그에 대한 불만을 공개적으로 표출한 것이란 해석이 나온다. 그의 군사적 지원 요청에 한국을 포함한 대부분의 국가가 공식적으로 거부 의사를 보인 것은 아니지만, 신중한 태도를 견지하고 있다. 즉각적인 반응을 예상했던 트럼프 대통령 리더십에 정치적 타격이 발생한 셈이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 아일랜드 총리와의 양자회담 자리에서도 나토 회원국의 군사 작전 동참 거부에 대해 “매우 어리석은 실수를 저지르고 있다고 생각한다”며 “나는 오랫동안 나토가 과연 우리를 위해 나설지가 의문이라고 말해왔다. 그래서 이번 일은 훌륭한 시험대였다”고 꼬집었다.
트럼프 대통령은 종전 시점을 묻는 말에 “아직 준비는 되지 않았지만, 가까운 미래에 철수할 것“이라며 ”(호르무즈 해협 봉쇄 해제도) 그리 오래 걸리지 않을 것”이라고 했다.
연기를 요청했던 중국과의 정상회담에 대해선 “우리는 (중국과) 회담 일정을 다시 잡고 있으며, 약 5주 후에 열릴 것으로 보인다”며 “중국과 협의 중인데 그들도 (연기에) 동의했다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0