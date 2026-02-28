이란 공습 美 작전명은 ‘장대한 분노’…“작년 공격보다 광범위”

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 트루스소셜을 통해 이란에 대한 공격 개시를 공식화했다. 2026.2.28 (트루스소셜 갈무리) ⓒ 뉴스1 강민경 기자

미국 국방부가 28일(현지 시간) 이란에 감행한 군사 작전의 명칭을 ‘장대한 분노 작전’(Operation Epic Fury)으로 정했다고 밝혔다.