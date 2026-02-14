차준환, 0.98점 차이로 메달 놓쳐…피겨 싱글 4위 “남자 피겨 최고 성적”

한국 남자 피겨스케이팅 싱글 간판 차준환(25·서울시청)이 올림픽 한국 남자 최고 순위인 최종 4위를 기록했다. 이날 차준환은 불과 0.98점 차로 아깝게 메달을 놓쳤다.
차준환은 14일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점, 감점 1점으로 합계 181.20점을 기록했다.
앞서 열린 쇼트 프로그램에서 92.72점을 받은 그는 최종 총점 273.92점을 기록, 최종 4위에 안착했다.
이날 금메달은 291.58점을 달성한 미하일 샤이도로프(카자흐스탄)이 차지했다. 올림픽 무대에 첫 출전한 샤이도로프는 카자흐스탄에 32년 만에 금메달을 안겼다. 은메달은 280.06점의 카기야마 유마(일본), 동메달은 274.90점의 샤토 슌(일본)에게 돌아갔다. 샤토와 차준환의 점수차는 불과 0.98점에 불과했다.
차준환은 2018 평창 대회에서 한국 남자 싱글 최고 순위인 15위를 기록한 뒤 꾸준히 성장했다. 2022 베이징 대회에서 5위에 오르며 한국 남자 피겨의 위상을 높여왔던 차준환은 이번 대회에서 4위를 기록하며 다시 한번 최고 순위를 경신했다.
차준환은 세 번째 올림픽에서 사상 첫 메달을 노렸으나 간발의 차이로 놓쳤다. 이날 대회에서 이탈리아 가수 밀바의 ‘광인을 위한 발라드(Balada para un Loco)’에 맞춰 연기를 시작한 차준환은 첫 과제 쿼드러플 살코를 완벽하게 성공했다.
하지만 이어진 쿼드러플 토루프 시도에서 크게 넘어지며 감점 1점을 포함해 수행점수(GOE)가 4.75점이나 깎였다.
그래도 차준환은 곧바로 평정심을 되찾고 차분하게 연기를 이어갔다. 특히 트리플 러츠와 트리플 토루프 콤비네이션 점프, 트리플 악셀까지 안정적으로 수행했다. 스텝 시퀀스는 레벨 4를 기록했다.
가산점 10%가 붙는 후반부에도 트리플 플립-오일러-트리플 살코로 이어지는 콤비네이션 점프를 깔끔하게 성공했고, 이후 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프도 안정적으로 선보였다.
집중력을 잃지 않고 준비한 점프 과제를 모두 마친 차준환은 막판 코레오 시퀀스를 레벨 1로 처리했고, 플라잉 카멜 스핀과 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 각각 레벨 4로 연기하며 마무리했다.
차준환은 경기 후 방송 인터뷰에서 “최선을 다했다. 실수 하나가 아쉽지만 개의치 않고 나머지 요소에 최선 다했다. 후회 없다”며 “정말 많은 분들이 응원해주셨다. 감사하다는 말로도 부족하다”고 소감을 전했다.
그는 “모든 것을 쏟아붓고 나왔다. 실수가 나왔지만 만족스럽다”고 말했다. 이어 “세 번째 올림픽이다 보니 여러 가지 더 많은 생각이 들었다. 4년 동안 달려온 것이 많이 생각났다”며 “이번 올림픽은 모든 순간순간이 특별했다. 늦은 시간임에도 많은 분들이 응원을 해주셨다. 너무 감사하고 고마웠던 시간이었다”고 덧붙였다.
