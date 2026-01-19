EU ‘무역 바주카포’ 만지작…트럼프 관세 협박에 보복 검토

트럼프 “그린란드 보호국에 보복관세”
EU, 159조원 규모 대응조치 가동 논의
다수 회원국 “발동 전에 美와 대화를”
도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 의지를 공식적으로 드러내며 이를 반대하는 유럽 국가들에 대한 경제적 보복을 가하겠다고 위협하는 가운데, 유럽연합(EU)은 이에 대응해 통상위협대응조치(anti-coercion instrument·ACI) 발동을 검토 중인 것으로 전해졌다.
18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 EU 27개 회원국 대사들은 이날 벨기에 브뤼셀에서 긴급 회동을 열고, 트럼프 대통령의 압박 전략에 대응하기 위한 방안을 논의했다. 이 자리에서는 약 930억 유로(약 159조 1970억 원) 규모의 대미 보복 관세 목록을 재가동할지 여부가 논의됐다. 다만 EU는 전면적인 무역 전쟁을 피하기 위해 2월 6일까지 발동을 유예해 둔 상태다.
CNN은 이날 “트럼프에겐 관세가 있고, 유럽에겐 ‘무역 바주카포’가 있다”며 “그린란드를 둘러싼 대치는 순식간에 험악해질 수 있다”고 보도했다. 그러면서 “트럼프 대통령이 최근 그린란드와 유럽을 둘러싸고 내놓은 관세 위협과, 이에 대한 유럽의 잠재적 맞대응 조치는 수입 물가를 크게 끌어올려 양측 경제 모두를 악화시킬 수 있다는 분석이 나온다”고 지적했다.
CNN에 따르면 이 발표 직후 유럽 각국 대표들은 긴급 회동을 열었고, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 EU에 일명 ‘무역 바주카포’로 불리는 ACI를 가동할 것을 요청한 것으로 전해졌다. 해당 조치는 미국의 EU 시장 접근을 차단하거나 수출 통제를 가하는 등 미국 대형 기업을 겨냥한 광범위한 보복 조치가 가능하다. 2023년 도입 이후 아직 사용된 적은 없다.
BBC는 “EU가 해당 조치를 취할 경우, 미국과 전면적인 무역 전쟁으로 번질 위험이 있다. 반대로 아무런 조치를 취하지 않는다면, 트럼프가 EU를 약하고 분열돼 있으며, 자신의 위협을 막기에는 겁이 많은 집단으로 판단하게 되지 않을까 하는 우려도 나온다”고 분석했다. 대다수 EU 회원국들은 ACI 발동을 검토하는 데 동의했지만, 그 이전에 트럼프 대통령과의 대화가 우선돼야 한다는 입장을 보인 것으로 전해졌다.
앞서 트럼프 대통령은 17일 ‘트루스소셜’을 통해 그린란드 병합 합의가 이뤄지지 않을 경우 유럽 여러 국가에 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 2월 10% 관세 부과를 시작으로 6월에는 25%로 인상한다는 계획이다. 대상은 그린란드에 군사 병력을 파견한 영국, 노르웨이와 덴마크, 스웨덴, 프랑스, 독일, 네덜란드, 핀란드 등 EU 6개국을 포함한 총 8개 유럽 국가다.
이와 같은 트럼프 대통령의 조치에 대해 유럽은 강하게 반발했다. 마크롱 대통령은 엑스(X)에 “관세 위협을 용납할 수 없고 지금 상황에 맞지도 않는다. 유럽인들은 단합해 조율된 방식으로 대응할 것”이라고 했다. 키어 스타머 영국 총리도 “나토 동맹국들이 집단 안보를 추구한다는 이유로 동맹국에 관세를 부과하는 건 완전히 잘못된 일”이라고 지적했다.
