中, 희토류 보복 이어 일본산 ‘반도체 소재’ 반덤핑 조사

중국 상무부가 7일(현지 시간) 일본산 반도체 공정 물질인 디클로로실란에 대해 반덤핑 조사를 개시했다고 발표했다. 전날 이중용도 물자에 일본 수출 금지 조치 발표에 이은 중국의 원투 펀치에 중-일 갈등이 고조될 것으로 보인다. 다카이치 사나에 일본 총리는 사건의 발단이 된 자신의 ‘대만 유사시 자위대 개입’ 발언을 철회하지 않고 있다.
중국 상무부 대변인은 이날 성명을 통해 “2022년부터 2024년까지 일본산 디클로로실란 수입량은 전반적으로 증가한 반면, 가격은 누적 기준 31% 하락했다”며 “일본산 수입 제품의 덤핑은 국내 산업의 생산 및 운영에 피해를 입히고 있다”고 지적했다.
대변인은 “수사 당국은 법에 따라 수사를 진행하고, 모든 이해 관계자의 권리를 충분히 보호하며, 수사 결과를 바탕으로 객관적이고 공정한 판결을 내릴 것”이라고 했다.
디클로로실란은 반도체와 디스플레이 제조 공정에 필수적으로 사용되는 특수 가스다. 일본이 이 디클로로실란의 전 세계 공급을 주도하며 공급망을 틀어쥐고 있다. 일본의 디클로로실란 전 세계 점유율은 약 70~80% 수준으로 알려졌다.
중국의 이번 조치는 다카이치 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언에 따른 것으로 풀이된다. 다카이치 총리 발언 이후 대만을 둘러싼 중국과 일본 양국의 갈등은 극단으로 치닫고 있다.
중국은 전날 희토류를 포함한 이중용도 물자의 일본 수출을 전면 금지했고 앞서 자국민을 대상으로 일본 관광, 유학 자제, 일본 문화 콘텐츠 수입 차단 등의 한일령을 발동했다. 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오·釣魚島)에 대한 순찰 강화 등의 군사적 보복 조치도 이뤄지고 있다.
이날 중국 관영매체들은 희토류 수출 심사 강화까지 검토 중이라고 보도했다. 군수용 이중용도 물자의 대일본 수출 금지에 이어 민간 용도의 희토류 수출까지 제한하는 것이다. 첨단산업에 있어 희토류가 광범위하게 활용되는 점을 고려하면 중국의 희토류 수출 금지 조치로 인한 일본 내 영향이 적지 않을 것으로 전망된다.
중국 관영 영자지 차이나데일리는 소식통을 인용해 “중국 정부가 다카이치 총리 발언을 철회하지 않는 일본에 대응해 일부 희토류 관련 품목의 수출 허가 심사를 강화하는 방안을 검토하고 있다”고 보도했다.
관영 신화통신 계열의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정 ‘뉴탄친’도 “중국이 일본을 상대로 신규 조치를 검토 중”이라며 “소식통에 따르면 중국 정부는 일본 측의 최근 악질적 표현을 고려해 2025년 4월 4일 관리 대상으로 지정된 중희토류 관련 품목의 대일본 수출통제 허가 심가를 강화하는 방안을 고려하고 있다”고 전했다.
