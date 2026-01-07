백악관 “그린란드 획득 논의중…미군 활용도 선택지”

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 획득(acquiring) 논의를 진행 중이며, 이를 위해 미군 활용이란 선택지도 열려있다는 보도가 나왔다.
백악관은 6일(현지시간) 로이터통신의 관련 질의에 대한 답변에서 “트럼프 대통령은 그린란드 획득이 미국의 국가안보 우선 과제이며, 북극 지역에서 우리의 적들을 억제하는 데 필수적이라는 점을 분명히 해왔다”고 밝혔다. 그러면서 “트럼프 대통령과 그의 팀은 이같은 중요한 외교 정책 목표를 추구하기 위해 다양한 옵션을 논의하고 있다”며 “미군을 활용하는 것은 언제나 최고사령관의 선택지의 하나”라고 백악관은 덧붙였다.
집권 1기 행정부 때인 2019년 처음 그린란드 매입 의지를 드러낸 트럼프 대통령은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 기습 체포 작전 이후 그린란드에 대한 야심을 숨기지 않고 있다. 앞서 트럼프 대통령은 이달 4일 미 시사주간 애틀랜틱과의 인터뷰에서 “그린란드가 꼭 필요하다”고 강조했다.
논란이 거세지자 마코 루비오 미국 국무장관은 5일 의회 비공개 브리핑에서 최근 불거진 미국의 그린란드 침공 우려를 일축했다. 그는 “트럼프 행정부의 목표는 그린란드 매입”이라며 군사적 옵션 검토설을 일단 부인한 것으로 전해졌다. 최근의 위협적 발언들이 침공 임박을 의미하는 것이 아니라, 덴마크를 협상 테이블로 끌어내기 위한 압박 카드라는 것이다.
북극권의 전략적 요충지로 꼽히는 그린란드는 현재 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 덴마크의 자치령이다. 트럼프 대통령의 그린란드 장악 시도에 반발한 덴마크와 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인 등 7개국은 이날 공동성명을 내고 “그린란드는 그린란드 주민의 것으로, 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐”이라고 밝혔다. 캐나다와 네덜란드도 이 성명을 지지한다고 밝혔다.
