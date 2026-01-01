물러나는 ‘현인 버핏’, 60년 누적 수익률 610만%

‘가치투자’·‘장기투자’ 등의 중요성을 강조하며 주식 시장의 ‘현인’으로 통하는 워런 버핏(95)이 60년간 이끌어온 버크셔 해서웨이(이하 버크셔) 최고경영자(CEO)에서 내려온다. 그가 버크셔를 경영한 60년간 버크셔 주가 수익률은 610만%에 이르는 것으로 추산된다.
지난달 31일(현지시간) 로이터통신에 따르면 새해 1월 1일자로 버핏이 후계자로 지목한 그레이 에이블(63) 부회장이 버크셔 CEO로 취임한다. 버핏은 회장으로 남아 경영 일선에서 물러난다. 다만, 본사에 매일 출근해 에이블 부회장을 도울 계획이다.
에이블 신임 CEO는 2000년 버크셔가 당시 미드아메리칸 에너지(현 버크셔 해서웨이 에너지)를 인수할 때 합류했다. 그는 2018년부터 버크셔의 비보험 사업을 총괄하는 부회장을 역임했다.
버핏의 은퇴는 이미 지난해 예고됐다. 그는 지난해 5월 연례 주주총회에서 2025년 말 은퇴 계획을 발표했다.
외신 등에 따르면 버핏이 재직한 마지막 날인 이날 버크셔 A주 주가는 전장보다 0.1% 하락한 75만4800만 달러, B주는 0.2% 내린 502.65달러로 장을 마쳤다. 버핏이 회사를 인수한 1965년부터 버크셔 주식을 보유한 투자자는 60년간 610만%에 이르는 이익을 거뒀을 것으로 추정된다. 같은 기간 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수 배당 포함 수익률인 약 4만6000%를 크게 웃도는 수치다.
지난해 9월 30일 기준 버크셔의 현금성 자산은 3817억 달러(552조3000억 원), 주식자산 2832억 달러(409조8000억 원)에 달한다. 그가 보유한 것으로 유명한 주식은 애플, 아메리칸익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등이다.
그는 미국 주식 시장에서 격언과도 같은 ‘가치 투자’를 꾸준히 강조했다. 회사의 내재 가치에 기반에 장기투자를 하라는 조언이다. 또 시류에 휩쓸리지 말고 자신이 잘 아는 분야에 투자하라는 철학을 투자자에게 강조하기도 했다.
그는 자신이 가진 재산의 99%를 기부하겠다고 밝힌 바 있다. 지난해 말 기준 그가 기부한 누적 금액은 610억 달러(88조 원)로 알려졌다. 그의 주된 기부처는 빌 게이츠 부부가 설립한 빌 앤 멜린다 게이츠 재단과 자신의 세 자녀가 각각 운영하는 재단 등이다. 그는 사후 게이츠 재단 기부를 중단하고 세 자녀의 재단에는 기부를 이어갈 것으로 전해진다.
