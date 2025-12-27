“한국 물에서 냄새나”…日 관광객, 생수인 줄 알고 ‘벌컥’

한글을 읽지 못하는 일본인 여행객이 인천공항 편의점에서 생수로 착각해 소주를 구매한 사연이 일본 SNS에서 화제를 모으고 있다. 물처럼 보이는 페트병 디자인과 생수와 비슷한 가격대가 겹치면서, 온라인에서는 “충분히 헷갈릴 만하다”는 반응이 이어지고 있다.
25일 일본 경제 매체 리모에 따르면, 일본인 여행객 A 씨는 최근 한국을 방문해 편의점에서 페트병 음료를 하나 구매했다.
당시 A 씨는 한국어를 전혀 모르는 상태였고, 물방울이 그려진 투명한 페트병을 보고 생각했다. 일본의 생수 제품과 비슷하다고 판단해 의심 없이 계산대에 올렸다는 설명이다. 가격도 약 2000원으로 생수와 큰 차이가 없었다고 전했다.
하지만 병의 정체는 생수가 아닌 도수 16도의 소주 참이슬이었다. 한 모금을 마신 뒤 강한 알코올 향에 깜짝 놀란 A 씨는 “한국의 물은 원래 이런 맛인가?”라는 생각까지 했다고 전했다. 이후 페트병 사진을 번역 앱에 돌려본 뒤에야 상황을 이해했다는 후문이다.
A 씨는 “이 디자인이면 물로 착각하지 않을 수 있겠느냐”는 짧은 코멘트와 함께 사진을 자신의 SNS에 올렸다. 게시물은 빠르게 퍼지며 26일 오후 5시 기준 10만 ‘좋아요’를 기록했다.
누리꾼들 반응도 대체로 유쾌했다. “한글을 모르면 충분히 헷갈린다”, “패키지가 진짜 생수 같다”, “가격까지 물이랑 비슷하니 더 속을 만하다”는 댓글이 이어졌다. 이미 제품을 알고 있던 이들도 “처음 보는 외국인이라면 당연히 실수할 수 있다”며 공감을 보냈다.
비슷한 사례는 과거에도 있었다. 2023년 구독자 약 4000만 명을 보유한 멕시코의 한 유튜버 역시 한국을 방문했다가, 물로 착각한 페트병 음료를 마시는 모습을 영상으로 공개해 화제가 됐다. 그는 병에 적힌 ‘fresh’라는 문구와 물방울 표시를 보고 생수로 오해했다며, 거리에서 술을 마시게 돼 당황스러웠다고 전했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0