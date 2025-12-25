화장실서 흡연하면 망신…담배 연기로 투명해지는 유리 설치한 中

“인터넷에서 유명해지고 싶지 않다면 참으세요.”
중국의 한 쇼핑몰이 흡연자를 겨냥해 화장실 칸막이 문에 붙인 경고문이다. 25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 광둥성에 위치한 슈베이 국제센터와 슈베이 진수오빌딩은 화장실 안에서 담배를 피우는 ‘실내 흡연’으로 골머리를 앓다가 연기가 감지되면 투명해지는 특수 유리를 화장실 문에 설치했다.
화장실 문에는 “담배를 피우면 유리가 투명해진다” “인터넷에서 유명해지고 싶지 않다면 피우고 싶은 충동을 참으라” 등의 안내문과 경고문이 동시에 적혔다. 앞서 해당 쇼핑몰은 실내 흡연자들에 대해 벌금 등의 제재를 가했지만 효과가 거의 없었다고 한다. 이에 연기를 감지한 뒤 수초 안에 투명해지는 특수 유리를 설치한 것이다.
쇼핑몰 이용객들은 이러한 특수 유리 설치에 반색했다. 한 이용객은 “드디어 실내 흡연자 문제를 해결할 수 있는 효과적인 방법이 생겼다”고 했다. 소식을 접한 누리꾼들도 전국에 적용돼야 한다는 바람을 전했다. 비흡연자라고 밝힌 이는 “중국 전역에 이 기술이 절실하다”며 “공중화장실에 갈 때마다 연기에 질식할 것 같다”고 토로했다.
다만 일각에선 사생활 침해 우려도 나왔다. 루 웨이궈 변호사는 유리 오작동 등을 우려하며 “사용자의 권리를 침해할 경우 법적 책임을 물게 될 것”이라고 했다. 쇼핑몰 측은 이같은 걱정에 대해 “센서가 실수로 작동할 경우를 대비해 리셋 버튼도 설치할 예정”이라며 “연기에 의해서만 작동하도록 신경쓰겠다”고 밝혔다.
