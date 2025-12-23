“돈 안 주면 안 뜰거야”…멕시코 기장, 이륙 거부 사태

멕시코에서 항공기 기장이 임금 체불에 항의하며 이륙을 거부하는 일이 발생해 당국이 조사에 착수했다.
현지시간 20일 AFP 통신 등 외신에 따르면, 이 사건은 멕시코시티 베니토 후아레스 국제공항에서 칸쿤으로 출발할 예정이던 항공기 안에서 벌어졌다. 항공기는 출발을 앞둔 상태였지만, 기장이 이륙을 거부하면서 일정이 중단됐다.
당시 상황이 담긴 영상이 소셜미디어를 통해 확산됐다. 영상 속 기장은 “회사에서 밀린 임금을 지급할 때까지 이 비행기는 출발하지 않는다”고 말하며 항의했다. 그는 회사로부터 약 5개월 치 급여와 출장비를 받지 못했다고 주장했다.
● “3년간 문제없이 비행했다”…기장 호소
기장은 자신의 개인적 사정도 언급했다. 그는 세 아이의 아버지라고 밝히며 “이 항공사에서 거의 3년간 근무하는 동안 비행 임무를 제대로 마치지 못한 적은 단 한 번도 없었다”고 말했다. 이어 “승객들에게 불편을 끼쳐 정말 죄송하다”며 “여러분은 이런 상황을 겪을 이유가 없다”고 덧붙였다.
이 여파로 승객들은 항공기에서 내려 다른 항공편으로 이동한 것으로 전해졌다. 기장은 이후 당국에 의해 구금됐다. 공항 측은 해당 상황을 당국이 조사를 진행 중이라고 밝혔다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0