“돈 안 주면 안 뜰거야”…멕시코 기장, 이륙 거부 사태

  • 입력 2025년 12월 23일 10시 44분

임금 체불에 항의하며 이륙을 거부한 멕시코 항공기 기장 사건이 공항 당국의 조사로 이어졌다. SNS 갈무리
멕시코에서 항공기 기장이 임금 체불에 항의하며 이륙을 거부하는 일이 발생해 당국이 조사에 착수했다.

현지시간 20일 AFP 통신 등 외신에 따르면, 이 사건은 멕시코시티 베니토 후아레스 국제공항에서 칸쿤으로 출발할 예정이던 항공기 안에서 벌어졌다. 항공기는 출발을 앞둔 상태였지만, 기장이 이륙을 거부하면서 일정이 중단됐다.

당시 상황이 담긴 영상이 소셜미디어를 통해 확산됐다. 영상 속 기장은 “회사에서 밀린 임금을 지급할 때까지 이 비행기는 출발하지 않는다”고 말하며 항의했다. 그는 회사로부터 약 5개월 치 급여와 출장비를 받지 못했다고 주장했다.

● “3년간 문제없이 비행했다”…기장 호소

기장은 자신의 개인적 사정도 언급했다. 그는 세 아이의 아버지라고 밝히며 “이 항공사에서 거의 3년간 근무하는 동안 비행 임무를 제대로 마치지 못한 적은 단 한 번도 없었다”고 말했다. 이어 “승객들에게 불편을 끼쳐 정말 죄송하다”며 “여러분은 이런 상황을 겪을 이유가 없다”고 덧붙였다.

이 여파로 승객들은 항공기에서 내려 다른 항공편으로 이동한 것으로 전해졌다. 기장은 이후 당국에 의해 구금됐다. 공항 측은 해당 상황을 당국이 조사를 진행 중이라고 밝혔다.

김수연 기자 xunnio410@donga.com
