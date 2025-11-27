푸틴 “美 평화계획, 진지하게 논의”…내주 美 대표단 러 방문

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나와의 전쟁을 종식하기 위해 미국이 만든 평화계획을 진지하게 논의하겠다고 했다.
러시아 관영 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 27일(현지시간) 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 열린 집단안보조약기구(CSTO) 정상회의가 끝난 뒤 기자회견에서 미국 대표단이 다음 주 러시아 수도 모스크바를 찾을 예정이라고 말했다.
푸틴 대통령은 “우크라이나 사태를 해결하기 위한 미국 계획을 진지하게 논의할 준비가 끝났다”며 “우리도 미국과 전략적 안정성을 기꺼이 논의할 것”이라고 말했다. 이어 “합의문 초안은 없었다”며 “향후 합의의 토대로 활용될 수 있다는 사실에는 동의한다”고 말했다.
이번 CSTO 정상회의에 참석한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령도 전날 푸틴 대통령과 따로 만나 우크라이나 문제와 관련한 미국의 평화계획을 논의했다고 밝혔다. 그는 “이 계획은 실행 가능하다”며 “푸틴 대통령도 이것이 협상의 좋은 토대라고 인정하고 있으며 우크라이나가 동의하지 못할 만한 내용은 없다”고 주장했다. 이어 “그 어느 때보다 (전쟁 종식을) 확신한다”고 말했다.
미국 정부는 지난해 11월 우크라이나와 러시아 간 전쟁 종식을 위한 28개 항목으로 구성된 평화계획 초안을 제시했다. 초안에는 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO) 가입 불허, 군 병력 60만 명 제한, 우크라이나 동부 돈바스와 크림반도의 러시아 영토 인정 등 러시아의 요구가 상당 부분 반영됐다. 이 때문에 초안은 우크라이나의 반발을 불러왔고 우크라이나와 러시아의 요구를 반영해 수정 작업이 진행 중이다.
