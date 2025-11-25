화장 직전 관 속에서 ‘똑 똑’…태국 60대女 깨어나 발칵

사망 진단을 받은 뒤 화장을 위해 화장장으로 실려 간 한 태국 여성이 관 속에서 되살아 나는 일이 발생했다.
24일(현지시간) CNN 등에 따르면 태국 피사놀룩 주에 거주하는 촌티랏 사쿨꾸(65)는 지난 22일 숨을 쉬지 않은 채 발견됐다. 마을 주민들과 그의 친척들은 그녀가 사망한 것으로 판단했다.
이에 남동생인 몽꼴 사쿨꾸는 다음 날 평소 장기 기증을 희망했던 누나의 바람대로 누나의 시신을 기증하기 위해 방콕의 한 병원을 방문했다. 그러나 병원이 사망진단서가 없다는 이유로 시신을 받지 않았다.
몽꼴은 사망진단서 등을 작성하려고 했으나 복잡한 절차와 시신 부패 때문에 장기 기증을 포기하고 화장하기로 결정하고 누나의 시신을 방야이의 한 사찰로 옮겼다.
사찰 직원들이 관을 옮기기 위해 준비를 하던 중 관 안에서 두드리는 소리가 들렸고 관을 열자 촌티랏이 숨을 쉬고 있었다. 이에 사찰 직원들은 그를 바로 병원으로 이송했다. 사원의 총무 및 재무 관리자인 빠이랏 수둡은 이날 AP 통신과의 인터뷰에서 “65살인 이 여성의 남동생이 그녀를 화장하기 위해 피차눌록 주에서 데려왔고 화장을 시작하려는데 관 속에서 희미한 노크 소리가 들렸다”고 말했다.
주변 지인들은 이 여성이 약 2년 동안 병을 앓고 있었고 건강이 악화해 이틀 전부터 숨을 멈춘 것처럼 보였다고 언급했다. 정밀 검사 결과, 의료진은 촌티랏이 쓰러진 것은 저혈당 때문이었다고 밝혔다. 촌티랏은 치료 후 현재는 안정을 찾은 상태다. 빠이랏은 “수천 건의 화장을 지켜봤지만 사망 판정 후 되살아난 사례는 한 번도 없었다”고 말했다.
