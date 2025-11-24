‘슈퍼맨’ 만화책 초판본, 역대 최고 134억에 낙찰

1939년 출간… 당시 정가는 10센트
1939년 출간된 ‘슈퍼맨’ 만화책 초판본(사진)이 경매에서 912만 달러(약 134억 원)에 낙찰됐다. 역대 만화책 경매가로는 최고가다.
美 3형제, 모친 유품 정리중 발견
21일 영국 BBC방송 등은 경매사인 헤리티지옥션을 인용해 1939년 6월 출간된 ‘슈퍼맨 #1’이 전날 경매에서 912만 달러에 낙찰됐다고 전했다. 출간 당시 이 만화책의 정가는 10센트로, 현재 화폐 가치로 환산하면 2달러(약 3000원) 정도다.
슈퍼맨 캐릭터는 1938년 만화잡지 ‘액션 코믹스’ 수록작에서 처음 등장했다. 이번에 낙찰된 판본은 슈퍼맨이 주인공으로 등장하는 최초의 단행본. 액션 코믹스의 출판사 ‘내셔널얼라이드 출판’이 ‘디텍티브 코믹스’(현 DC 코믹스)에 합병된 뒤 슈퍼맨을 제목으로 처음 찍어낸 초판본 50만 부 중 한 권이라는 점에서도 희소성을 인정받았다.
책을 경매에 넘긴 주인공은 미국 캘리포니아주 북부에 사는 3형제로 알려졌다. 이들은 지난해 사망한 모친의 유품을 정리하던 중 이 만화책을 발견했다.
