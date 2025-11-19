한 바퀴 더 남았는데…빙속 박지우, ISU 심판 오심으로 금메달 잃어

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 19일 21시 11분

글자크기 설정

기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 지난 2월 10일(현지 시간) 중국 헤이룽장성 하얼빈 스피드 스케이트 오벌에서 열린 하얼빈 동계아시안게임 스피드 스케이팅 여자 3,000m에서 박지우가 레이스를 마치고 기록을 확인하고 있다. 뉴스1
기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 지난 2월 10일(현지 시간) 중국 헤이룽장성 하얼빈 스피드 스케이트 오벌에서 열린 하얼빈 동계아시안게임 스피드 스케이팅 여자 3,000m에서 박지우가 레이스를 마치고 기록을 확인하고 있다. 뉴스1
스피드스케이팅 국가대표 박지우(강원도청)가 국제 대회에서 심판의 실수로 금메달을 놓쳤다.

19일 대한빙상경기연맹 측은 2025-26 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 매스스타트 종목에서 오심이 발생한 데 대해 전날 국제빙상경기연맹(ISU)에 항의 공문을 보냈다고 밝혔다.

박지우는 17일(현지 시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 해당 대회에 출전했다.

매스스타트는 선수들이 총 16바퀴를 돌면서 순위를 가리는 종목이다. 4바퀴, 8바퀴, 12바퀴를 통과할 때마다 1~3위 선수에게 각각 스프린트 포인트 3점, 2점, 1점을 부여한다. 마지막 결승선을 통과할 때는 1위 60점, 2위 40점, 3위 20점, 4위 10점, 5위 6점, 6위 3점이 주어진다. 이를 합산해 최종 순위를 가린다.

그러나 당시 경기가 심판의 착오로 16바퀴가 아닌 15바퀴만 돈 채 종료됐다.

심판은 마지막 바퀴를 알리는 종소리를 두 바퀴를 남겨둔 채 울렸다. 이에 대부분의 선수가 한 바퀴만 남았다고 착각해 15바퀴만 돌고 레이스를 끝냈다.

일부 선수들은 두 바퀴가 남았다는 것을 인지하고 끝까지 레이스를 이어갔다. 박지우가 가장 먼저 16바퀴를 돌며 결승선에 들어왔다.

2025-26 ISU 스피드스케이팅 여자 매스스타트 경기는 15바퀴 기준으로 순위를 결정했다. ISU 홈페이지 캡처
2025-26 ISU 스피드스케이팅 여자 매스스타트 경기는 15바퀴 기준으로 순위를 결정했다. ISU 홈페이지 캡처
박지우가 마지막 바퀴에 60점을 얻어 1위에 올라야 했지만, 심판진은 상의 끝에 15바퀴 기록으로 순위를 결정했다. 이에 박지우는 23명의 선수 중 10위에 머물렀으며, 금메달은 미아 망가넬로(미국)가 차지했다.

이번 시즌 월드컵 1~4차 대회 성적으로 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 출전권이 배분되는 만큼, 박지우는 남은 2~4차 대회에서 좋은 성적을 거둬야 하는 부담이 커졌다.

#스피트스케이팅#박지우#오심#ISU
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스