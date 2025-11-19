“SF 아닌 현실”… 레이저로 로켓 요격 이스라엘 ‘아이언빔’ 직접 보니

크게보기 라파엘 제공

이스라엘이 미사일 방공 체계 ‘아이언돔(Iron Dome)’에 이어 선보인 고에너지 레이저 기반의 차세대 방공 시스템이다. 아이언돔은 1회 발사에 약 7000만 원이 소요되는 반면, 아이언빔은 전기료(1회에 약 3~5달러) 외 비용이 거의 들지 않는다.