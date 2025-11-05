코에 충전기 꽂고 암 걸린 척…팬 돈 뜯은 스포츠스타의 종말

아일랜드의 유명 스포츠 스타가 콧구멍에 휴대폰 충전기를 꽂고 암에 걸린 척하며 팬들에게 기부금을 받아 가로챈 사실이 적발돼 징역 5년 6개월을 선고 받았다.
3일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 아일랜드의 ‘헐링’ 전설 데니스 조셉 캐리(54)는 10일(현지시간) 암에 걸린 척하며 팬들로부터 돈을 가로챈 혐의 등으로 법정에 섰다.
기소 내용에 따르면 그는 2014년부터 2022년까지 암 치료비 명목으로 다수에게 금전 지원을 요청했고, 피해자 가운데는 아일랜드 최고 부호 중 한 명인 데니스 오브라이언도 포함된 것으로 전해졌다. 캐리는 더블린 형사법원에서 자신의 사기 관련 혐의 10건에 대해 인정했다.
앞서 그가 병원 침대에 누워 콧구멍에 휴대폰 충전기 선을 테이프로 고정한 모습이 담긴 사진이 SNS에 확산되며 조롱의 대상이 되기도 했다. 이 사진은 그가 2014년부터 2022년 사이 암 치료를 위해 돈이 필요하다며 사기를 친 이들에게 보낸 것으로 알려졌다.
캐리의 변호인은 그가 암은 아니지만 실제로 심장 질환이 있으며 과거 심장 수술을 받은 바 있다고 주장했으나 재판부는 받아들이지 않았다.
재판을 맡은 마틴 놀런 판사는 “캐리는 그는 당국을 상대로 어떤 소송도 제기하지 않았다. 결국 돈은 돌려줄 의사도, 방법도 없었다”며 “캐리는 헐링과 핸드볼 모두에서 뛰어난 실력을 보인 아일랜드 스포츠계의 전설적인 인물이다. 피해자들은 도움이 필요한 사람을 돕고자 했던 착한 사람들이었다”고 지적했다.
이어 “그가 왜 이런 일을 저질렀는지 이해하기 어렵다”며 “사기범들은 보통 인간의 탐욕을 이용하지만, 캐리는 사람들의 선한 마음을 악용했다”고 꾸짖었다. 다만 전과가 없고 사회에 기여해온 점을 고려해 이 같은 형량을 선고했다고 설명했다. 캐리는 두 손을 모은 채 무표정하게 판결을 들은 것으로 알려졌다.
한편, 아일랜드 전통 스포츠인 ‘헐링’은 한 팀당 15명의 선수로 구성되며, 막대기로 공을 쳐 상대방의 골문을 넘기면 득점하는 방식으로 진행된다.
캐리는 1990년대부터 2000년대 초반까지 활약하며 챔피언십 우승 5회, 올스타 9회를 기록했고, 챔피언십 57경기에서 34골 195포인트를 기록해 역대 최고 득점자 중 한 명으로 이름을 올리고 있다.
최근 방송된 ‘크라임 월드(Crime World)’ 팟캐스트에서 ‘헐링계의 마라도나’로 소개되기도 했던 캐리는 2006년 은퇴했지만 이후에도 젊은 선수들에게 우상으로 여겨지는 등 아일랜드 헐링계의 슈퍼스타다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0