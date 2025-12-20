‘일회용 컵값’에 송언석 “이재명발 커피 인플레, 모르면 가만둬라”

국민의힘 송언석 원내대표는 정부가 카페 등에서 일회용 컵값을 따로 받는 방안을 추진하는 데 대해 “이재명발(發) 커피 인플레이션”이라고 20일 비판했다.
송 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 “이재명 정부가 또다시 현실을 외면한 탁상행정으로 민생 부담을 키우고 있다”며 이같이 올렸다. 앞서 김성환 기후에너지환경부 장관은 17일 대통령 업무보고에서 “소비자와 판매자가 모두 불편했던 일회용 컵 보증금제를 가칭 ‘컵 따로 계산제’로 개편하겠다”며 “(일회용 컵을 가져가면) 매장에서 자율로 100원 내지 200원을 받는 방식”이라고 설명했다. 이는 일회용컵 사용을 줄인다는 취지다. 일회용 빨대는 고객이 요청할 때만 무상 제공한다.
송 원내대표는 “비용과 혼란은 고스란히 국민과 소상공인에게 전가된다”고 지적했다. 그는 “이미 커피 가격에는 컵·뚜껑·빨대 비용이 포함돼 있다. 여기에 별도의 ‘컵값’을 얹겠다는 것은 사실상의 가격 인상”이라며 “업계에서도 결국 음료 가격 전반이 오를 수밖에 없다는 우려가 나오고 있다”고 말했다. 이어 “현장 혼란은 불 보듯 뻔하다”며 “혼잡한 출근 시간과 점심시간마다 빨대 제공 여부를 두고 실랑이가 벌어지고, 빨대 없이는 마시기 어려운 음료를 놓고 갈등이 반복될 것”이라고 했다.
송 원내대표는 “결국 인력 부담은 늘고 소상공인의 비용은 오르며 그 부담은 다시 소비자 가격 인상으로 돌아온다”며 “장바구니 물가와 외식비 부담, 고환율·고유가로 민생의 고통이 극에 달한 상황에서 ‘이재명 발 커피인플레이션’은 그야말로 화룡점정”이라고 말했다. 그는 “이것이 바로 현장을 모르는 이재명 정부식 탁상행정의 민낯”이라며 “지금이라도 정책 추진을 멈추고 재검토하라. 현장을 모를 때는 가만히 두는 것이 최선의 정책일 수 있다”고 했다.
한편 기후부는 일회용 컵값 등의 내용을 담은 탈플라스틱 종합대책 초안을 23일 발표한 뒤 공청회를 열 계획이다.
댓글 0