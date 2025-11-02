이집트 역사 총망라…이집트 대박물관, 20년 공사 끝 드디어 개관

이집트 핵심 유물을 한 곳에 모은 이집트 대박물관(GEM)이 1일(현지시간) 카이로에서 공식 개관했다. 박물관 개관은 침체된 경제를 살리기 위한 국가 프로젝트로 이집트 고대사를 아우르는 수천 점의 유물이 전시된다. 연간 500만 명 관람객을 예상하고 있다.
이집트 대통령실에 따르면 이날 각국 정상과 왕족 등 세계 지도자들이 참석한 가운데 개관식이 열렸다. 압델 파타 엘시시 대통령은 소셜미디어를 통해 “고대 이집트인의 천재성과 현대 이집트인의 창의성이 만나 세계 문화와 예술에 새로운 랜드마크를 선사할 것”이라고 밝혔다.
카이로 외곽 기자 피라미드 인근에 들어선 이 박물관은 2만4000㎡ 규모의 상설 전시 공간에 고대 이집트 문명의 거대한 조각상과 유물들을 전시한다. 특히 투탕카멘 왕의 유물 5000점을 두 개 전시관에서 선보인다. 1922년 영국 고고학자 하워드 카터가 룩소르에서 투탕카멘 무덤을 발견한 이후 처음으로 컬렉션을 한자리에 모았다.
박물관 건물은 피라미드를 본뜬 삼각형 유리 건물로, 입구엔 높이 11.3ｍ, 무게 83t의 람세스 2세 화강암 석상이 배치됐다. 박물관 내부는 고대 조각상들이 늘어선 6층 규모의 대계단이 주 전시장과 피라미드 전망대로 이어진다. 다리를 통해 피라미드로 직접 이동할 수 있으며, 도보나 전기차 이용이 가능하다.
2005년 착공에 들어간 박물관은 정치적 불안정으로 여러 차례 개관이 지연됐다 20년 만에 문을 열었다. 총 10억 달러(약 1조4000억 원)가 투입됐다. 지난해 먼저 일부 공개된 12개 주요 전시관은 선사시대부터 로마 시대까지 시대와 주제별로 유물을 전시하고 있다.
이집트 정부는 이 박물관이 관광객 유치를 통해 외화 확보에 기여할 것으로 기대하고 있다. 2024년 이집트를 찾은 관광객은 사상 최대인 1570만명으로, 국내총생산(GDP)의 8%를 차지했다. 정부는 2032년까지 연간 3000만명의 관광객 유치를 목표로 하고 있다. 박물관은 4일부터 일반에 공개된다.
이번 개관은 2014년 집권한 압둘팟타흐 시시 대통령이 추진한 대규모 인프라 프로젝트의 하나다.. 이집트 정부는 개관을 앞두고 박물관 주변과 기자 고원 일대를 정비하고 도로를 포장했으며, 박물관 앞에 지하철역을 건설 중이다.
임현석 기자 lhs@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0