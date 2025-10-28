美中, 정상 담판앞 휴전… “희토류 통제-관세 유예”

베선트 “中, 희토류 통제 1년 유예… 美도 中 100% 추가 관세 없을 것”
30일 韓서 정상회담 최악은 피해
트럼프 “시진핑 존경… 느낌이 좋다”
美中 외교 통화 “정상회담-교류 중요”
미국과 중국이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 30일 한국에서 열리는 미중 정상회담을 앞두고 희토류 수출 통제 강화와 관세 추가 부과 등 상대를 겨냥한 강경 조치를 자제하는 움직임을 보이고 있다. 중국은 희토류 수출 통제 조치를 1년 유예하기로 하고, 미국도 다음 달 1일부터 부과하려고 한 100% 추가 관세를 부과하지 않기로 공감대를 이룬 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 대면 회담이 경주 APEC 정상회의를 계기로 6년 만에 성사되는 만큼, 양국 모두 극한의 갈등은 일단 피하기로 합의한 것으로 보인다. 다만 여전히 양측이 희토류와 관세 등 다양한 무역 의제를 놓고 입장 차가 커 강경 조치 자제 움직임이 ‘종전’이 아닌 ‘잠시 휴전’이란 분석도 나온다. 향후 미중 무역 갈등의 불씨가 언제든 다시 살아날 수 있다는 것이다.
트럼프 대통령의 아시아 순방에 동행 중인 스콧 베선트 미 재무장관은 26일(현지 시간) 미 ABC방송, NBC방송 등과 인터뷰를 갖고 허리펑(何立峰) 국무원 부총리가 이끄는 중국 협상단과 말레이시아에서 가진 5차 고위급 무역 협상 결과를 설명했다. 양국은 이번 협상 중 정상회담 의제도 조율했다.
베선트 장관은 “중국이 (희토류 수출 통제) 계획을 재검토하면서, 일단 그 시행을 1년간 유예할 것으로 믿는다”며 “이에 따라 (중국에 대한 미국의) 추가 관세 부과도 피할 수 있게 됐다”고 밝혔다. 최종 합의는 정상회담 때 확정되겠지만 양국이 상대를 겨냥한 가장 강력한 무기를 일단 거둬들이기로 한 것을 확인한 것이다. 그는 또 “우리는 매우 폭넓은 의제들을 다뤘다”며 “목요일(30일) 한국에서 열릴 양국 정상회담을 위한 실질적인 ‘프레임워크’(합의의 틀)에 도달했다”고 강조했다.
트럼프 대통령도 27일 말레이시아에서 일본으로 가는 대통령 전용기 에어포스원에서 “시 주석을 매우 존경하고, 미중 협상이 합의에 이를 것으로 생각한다”고 말했다고 NBC방송이 전했다. 그는 “느낌이 좋다”고도 덧붙였다. 중국 측에서도 무역협상과 관련해 긍정적인 반응이 나온다. 궈자쿤(郭嘉昆) 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “상호 관심사인 경제 무역 문제를 놓고 솔직하고 건설적인 논의를 진행했다”며 “각자의 우려에 대한 해결 계획에 기본적인 합의를 이뤘다”고 밝혔다.
한편 이날 미중 외교장관들도 통화를 했다. 중국 관영 신화통신에 따르면 왕이(王毅) 중국 외교부장과 마코 루비오 미 국무장관은 양국 간 정상회담과 고위급 교류가 중요하다는 의견을 나눴다.
