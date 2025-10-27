‘최장 결혼생활’ 85년으로 마감…106세 남편 먼저 떠났다

기네스 월드 레코드(GWR)

미국 CNN, 론제비퀘스트 등에 따르면 마노엘과 마리아는 1936년 처음 만났다. 1936년 첫 만남 당시 마노엘은 17세, 마리아는 13세였다. 몇 년 뒤 마리아를 다시 만난 마노엘은 자신의 마음을 고백하며 데이트를 요청했고 그녀는 수락했다. 마노엘은 다시 만난 마리아를 보고 첫눈에 반했다고 당시를 회상했다.