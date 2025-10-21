다카이치 “국제현안 대응에 韓은 파트너…李대통령과 회담 희망”

“한일 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시키고 싶다. 이재명 대통령과의 회담도 희망하고 있다.”
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 21일 취임 기자회견에서 “한국은 일본에 중요한 이웃”이라고 이렇게 말했다. 그는 “(한국은) 국제사회의 다양한 과제에 대응하기 위해서도 필요한 파트너”라면서 “한일 관계의 중요성은 지금 한층 커지고 있다고 생각한다”고 했다.
그러면서 “한미일 3국의 관점에서도, 북한에 대한 대응이라는 점에서, 지금까지보다 더 중요한 대처와 협력이 필요하다”면서 “전략적인 관점에서 (한일 관계 협력을) 확실히 진행해 나가겠다”고 했다.
다카이치 총리는 또한 “(저에 대해) 여러 가지 우려가 있는 것 같습니다만, 한국 김은 정말 좋아한다. 한국 화장품도 사용하고 있다. 한국 드라마도 보고 있다”고 했다. 그러면서 “(이재명) 대통령을 만날 수 있는 기회를 매우 기대하고 있다”며 재차 강조했다.
