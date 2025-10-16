“브리트니 스피어스, 칼 들고 자는 아들 지켜봐” 前남편 폭로

빌보드·롤링스톤

스피어스 측은 페더라인의 주장에 대해 “페더라인이 또 다시 그녀의 이름으로 돈을 벌고 있다”고 했다. 그러면서 “스피어스는 앞서 발간한 회고록에서 자신의 경험을 자세히 설명한 바 있다”라고 했다.