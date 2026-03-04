“어서 타”, 이번엔 김승연…美-이란전쟁에 ‘회장님 밈’ 방산주로

‘어서 타!’ 이번엔 김승연 회장이다.
미국과 이스라엘이 이란 군사작전으로 방산주가 일제히 폭등하자 이번에는 한화그룹 김승연 회장을 주인공으로 한 인공지능(AI) 합성 밈이 나왔다.
3일 온라인 커뮤니티에는 김 회장이 폭탄이 터지는 배경으로 “시간 없어, 어서 타!”라고 외치는 AI 합성 이미지가 공유되고 있다. 전쟁으로 인한 방산주 급등에 나온 밈이다.
앞서 AI 호황으로 인해 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 관련주가 급등할 당시 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장을 소재로 ‘어서 타’ 밈이 공유됐다. 이란에 대한 미국과 이스라엘에 대한 군사작전이 시작된 뒤 방산주가 급등하자 김 회장 버전이 새롭게 등장한 것이다.
누리꾼들은 “영화의 한 장면처럼 보이지만 현실은 더 급박하다”, “전쟁은 짧아도 군비 증강은 계속된다”, “방산주가 이렇게 뛸 날이 올줄은 몰랐다” 등의 반응을 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0