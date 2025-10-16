뚜껑 열더니 맨손으로…日 초밥집서 또 ‘위생 테러’

소셜미디어 갈무리

회전초밥 체인점 측은 사태를 파악한 뒤 입장을 밝혔다. 쿠라스시는 해당 점포의 회전대 위 모든 초밥을 교체했으며 간장병 등의 경우 손님이 교체될 때마다 소독 후 새 용기로 바꾼다고 했다. 그러면서 “이번 사건을 매우 유감스럽게 생각한다”며 “고객이 안심하고 식사할 수 있도록 엄격하게 대응하겠다”고 강조했다.