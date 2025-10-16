트럼프 “中 식용유 수입 중단 검토중”

中의 美대두 수입 단절에 맞대응
경주 APEC 담판 앞두고 신경전
EU “中, 유럽 오려면 기술 이전을”
도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 미국산 대두(大豆) 수입 중단에 대응해 중국산 식용유 수입 중단을 검토하고 있다고 14일 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “중국이 의도적으로 미국의 대두를 구매하지 않고, 우리 대두 농민들에게 어려움을 주고 있다”며 “이는 경제적 적대적 행위”라고 비판했다. 그러면서 “우리는 그에 대한 보복 조치로 중국과의 식용유 및 다른 무역 관련 거래를 종료하는 것을 검토 중”이라고 했다. 또 “우리는 식용유를 충분히 자체적으로 생산할 수 있고, 그것을 중국으로부터 구매할 필요가 없다”고 덧붙였다.
앞서 10일 트럼프 대통령은 다음 달 1일부터 중국에 100%의 추가 관세를 부과하고, 핵심 소프트웨어의 대중 수출 통제를 시행하겠다고 밝힌 바 있다. 중국이 9일 발표한 희토류 수출 통제 강화를 겨냥해 보복 조치를 예고한 것이다.
미국의 대두 생산지는 주로 공화당 강세 지역들로, 중국의 대두 수입 중단이 지속되면 내년 11월 중간선거에서 트럼프 대통령에게 불리하게 작용할 수 있다. 트럼프 대통령의 이날 발언은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열릴 미중 정상회담을 앞두고 협상력을 끌어올리려는 전략으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령을 만난 자리에선 “나는 시진핑 중국 국가주석과 좋은 관계를 유지하고 있지만 때론 신경전이 벌어진다”고 말했다. 이어 “우리는 중국을 조심해야 한다. 그들이 우리를 이용하게 할 순 없다”고 덧붙였다.
미중 무역 갈등이 이어지는 가운데 중국과 유럽연합(EU) 간 무역 긴장도 높아지고 있다. 15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 마로시 셰프초비치 EU 집행위원회 무역담당 부위원장은 전날 EU 통상장관 회의 뒤 “유럽은 중국의 투자에 열려 있지만 적절한 조건에서만 가능하다”며 “(중국 등) EU 역외 기업들이 EU 시장에 투자하려면 기술 노하우를 유럽 사업자들에게 이전하도록 강제하는 새 규정을 제안할 예정”이라고 밝혔다. EU에 투자하려는 중국 기업 등에 대해 기술 이전을 사실상 강제하겠다는 것이다.
SCMP는 EU가 이번 조치를 구상하는 것과 관련해 “중국의 희토류 통제 강화 정책 등에 맞서 미국과 연대하려는 움직임을 보이는 것”이라고 진단했다.
