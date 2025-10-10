노벨상 불발땐 관세폭탄?…트럼프 보복설에 노르웨이 전전긍긍

10일 노벨평화상 수상자 발표를 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 수상 불발 시 노벨위원회가 위치한 노르웨이에 외교적 보복을 가할 수 있다는 관측이 제기되고 있다. 앞서 2010년 중국은 반체제 인권운동가 고 류샤오보(劉曉波)가 노벨평화상을 수상하자 6년간 노르웨이와 외교 관계를 사실상 단절했다.
영국 일간 가디언은 9일(현지 시간) “트럼프 대통령이 노벨평화상 수상에 실패할 경우 내놓을 반응을 두고 노르웨이 현지에서 우려가 커지고 있다”고 전했다. 워싱턴포스트(WP)는 노르웨이 소식통 2명을 인용해 트럼프 대통령이 노벨평화상을 받지 못하면 양국간 외교적 난항이 예상된다고 전했다. 노르웨이 일각에서는 미국이 보복 관세 부과, 북대서양조약기구(NATO·나토) 분담금 인상 압박, 적국 선포 등의 조치를 취할 수 있다는 주장이 제기되고 있다.
트럼프 대통령이 노르웨이 정부를 압박하고 있다는 보도도 나왔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 노르웨이 현지 언론을 인용해 앞서 7월 트럼프 대통령이 옌스 스톨텐베르그 노르웨이 재무장관에게 전화를 걸어 “노벨상을 받고 싶고, 관세에 대해 얘기하고 싶다”고 말했다고 전했다.
이에 에스펜 바르트 에이데 노르웨이 외교부 장관은 “노벨위원회는 정부로부터 완전히 독립된 기관”이라고 강조했다. 5명으로 구성된 노벨위원회 위원은 노르웨이 국회가 선정하나, 정부나 국회의 정치적 간섭은 없다는 입장이다.
노벨평화상 발표를 하루 앞둔 9일 영국 BBC와 노르웨이 국영방송은 6일 수도 오슬로에서 열린 수상자 선정 회의 현장을 공개했다. 1901년 노벨평화상 시상을 시작한 이후 노벨위원회는 회의 장면은 물론이고 회의 소집 일정조차 대중에 공개하지 않았다. 올해 노벨평화상 수상자는 이날 회의에서 정해졌다.
예르겐 바트네 프뤼드네스 노르웨이 노벨위원회 위원장은 “1895년 노벨의 유언에 명시된 노벨상의 역할과 기준에 대해 소리 내 읽은 뒤 회의를 시작한다”고 전했다. 노벨 평화상은 국가간 우호, 군비 감축, 평화 교섭 등에 공헌한 인물에게 수여된다.
