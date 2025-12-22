엡스타인 사진 일부 삭제한 美법무부, 트럼프 은폐 논란에 재공개

“피해여성 보호하려 한 것” 해명
미국 법무부가 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 관련 수사 파일 일부를 삭제한 지 하루 만에 다시 복원했다. 삭제된 파일 중 도널드 트럼프 미국 대통령 사진이 담겼다는 비판에 꼬리를 내린 것.
다만, 엡스타인 관련 스캔들은 트럼프 행정부의 아킬레스건으로 계속 이어질 전망이다. 민주당은 이 사건을 계기로 팸 본디 법무장관 탄핵을 검토하고 있다.
21일 미국 법무부는 소셜미디어 X(옛 트위터)에 전날 삭제한 엡스타인 관련 사진 등을 공개하며 “뉴욕 남부연방지검은 피해자 보호를 위한 추가 조치 가능성을 염두에 두고 트럼프 대통령의 사진을 검토 대상으로 분류했다”고 밝혔다.
이어 법무부는 “신중을 기하기 위해 해당 사진을 일시 삭제하고 추가 검토를 진행했다”며 “검토 결과, 사진에 엡스타인 사건의 피해자가 포함됐다는 증거는 없다고 결론 내렸다. 이에 따라 해당 사진은 어떠한 수정이나 가림 처리 없이 다시 게시됐다”고 설명했다.
앞서 미국 법무부는 이달 19일 별도 홈페이지를 개설해 엡스타인 관련 수사 자료를 공개했다. 하지만 다음날 돌연 16장의 사진을 비공개 조치했다. 해당 사진 중에는 트럼프 대통령이 담긴 사진도 포함돼 논란이 됐다.
엡스타인 수사 자료 공개 하루 만에 트럼프 대통령 관련 엡스타인 파일을 삭제한 법무부가 논란이 일자 다시 사진을 공개하면서 논란을 키우고 있는 상황이다.
토드 블랜치 법무부 부장관은 이와 관련해 NBC 방송에 출연해 사진을 삭제한 건 사진 속 피해 여성을 보호하기 위한 조처라고 해명했다. 블랜치 부장관은 “어떤 피해자든, 피해자 변호사든, 피해자 권리 단체든 우리에게 연락해 문서나 사진 중에 ‘본인을 식별할 수 있는 내용이 있다’고 연락해 오면 우리는 당연히 삭제할 것”이라고 했다.
엡스타인 파일이 다시 공개됐지만, 여진은 계속될 전망이다. 민주당이 법무장관 팸 본디에 대한 탄핵을 추진할 것을 검토하고 있기 때문이다. 법무부가 공개한 다른 자료들도 대부분 중요한 내용이 가려져 있어 사건을 투명하게 공개하라는 법 취지를 어겼다는 것이다.
민주당 소속 로 카나 하원의원은 “중요한 건 시간표가 아니라 선택적 은폐”라며 “초당적 지지를 통해 법무부 장관에게 책임을 지게 할 것”이라고 말했다.
김형민 기자
