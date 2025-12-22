“역대급 여경? 마녀사냥 멈춰달라”..경찰서장이 직접 나섰다

불법주차 신고를 받고 출동한 경찰의 대응을 문제 삼는 유튜버의 영상으로 경찰관이 비난을 받자 관할 경찰서장이 “마녀사냥을 멈춰달라”고 했다.
박재영 서울 광진경찰서장은 20일 소셜미디어를 통해 “청년 경찰들과 장애인, 그리고 그 가족들이 상처를 받고 있다”면서 이렇게 밝혔다. 박 서장은 “누구나 공익신고를 할 수 있다”면서도 “사실을 객관적으로 확인해 단순히 신고만 하는 것과 카메라로 사람을 함부로 촬영하고 영상을 유포하는 행위는 분명한 차이가 있다”고 했다. 이어 “공익으로 포장해 자기 이익을 거두고 있기 때문”이라고 했다.
박 서장은 “유튜버는 개인의 도덕성에 의존할 뿐 법 제도적 검증·통제 장치가 매우 미흡하다”고도 했다. 그러면서 “‘아니면 말고’ 식으로 장애인까지 함부로 촬영하는 행위는 장애인의 이동권과 사회 참여를 위축시키는 심각한 인권 침해”라며 “경찰관이 마치 불법 주차를 두둔하고 순수한 공익 신고를 방해한 것으로 오해할 수 있는 편집은 경찰을 멍들게 한다”고 했다.
박 서장은 “해당 경찰에게 ‘신중하게 말과 행동을 가다듬자’고 당부했다”며 “이 일로 청년 경찰이 상처받고 꺾이지 않도록 조직과 명예를 걸고 지켜주겠다고 약속했다”라고 했다. 그러면서 “불편함을 느낀 분들께는 진심으로 사과드리며, 영상은 내려주시길 바란다”며 “익명 뒤에서 여성 경찰이라고 막무가내로 무시하고 폄하하는 동료 남성 경찰들도 부끄러운 줄 알고 반성하길 바란다”고 했다.
앞서 한 유튜버는 12일 ‘역대급 여경’이라는 제목의 영상을 통해 장애인주차구역에서 불법 주차 신고 후 출동한 경찰의 대응을 문제 삼았다.
해당 영상에는 출동한 여경이 유튜버를 향해 문제를 제기하는 과정에서 “이런 식으로 하시면 업무방해로 체포할 수 있다”, “경우에 따라 허위 신고로 처벌받을 수 있다”, “선생님이 경찰관을 직접 하시든지”, “본인이 형법 전문가냐” 등의 발언을 하는 장면이 담겼다.
반면 경찰은 유튜버의 행동에 처음부터 문제가 있었다고 지적했다. 경찰에 따르면 해당 유튜버 ‘정배우’는 장애인 주차구역에 있는 차에 무작정 다가가 “법규를 위반했다”며 촬영을 진행했다. 또 정배우 측 관계자들은 경찰의 신분증 제시 요구에 불응하고, 출동한 경찰에게 “난 그 돈 받고 경찰 안 한다” 등의 조롱을 내뱉었다고 한다.
이후 22일까지 광진경찰서 칭찬합시다 게시판에는 경찰의 대응을 비난하는 댓글이 쏟아지고 있다.
