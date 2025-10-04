총재 도전 3수-손편지로 지지 호소…日 중계방송 “이변”

다카이치 사나에(高市早苗·64) 전 경제안보상이 4일 신임 자민당 총재로 선출됐다. 이달 15일경 열릴 것으로 보이는 국회의 지명 선거까지 통과하면 일본의 사상 첫 여성 총리에 오르게 된다.
다카이치 신임 총재는 ‘여자 아베’라고 불릴 정도로 우익 성향이 강한 정치인이다. 야스쿠니 신사에도 꾸준히 참배해왔다. 이번 선거 과정에서는 총리가 된 뒤 참배 여부에 대해 질문에 “적절히 판단하겠다”며 말을 아꼈다.
퇴임을 앞둔 이시바 시게루(石破茂) 총리는 지난달 30일 1박2일 일정으로 부산을 방문해 이재명 대통령과 정상회담을 가지며 한일 간 셔틀 외교가 복원‧정착됐음 알렸다. 하지만 다카이치 총재가 일본의 차기 총리에 오를 경우 다시 한번 한일 관계가 시험대에 오를 수 있다는 전망도 나온다.
● 의원 전원에 일일이 손편지, 세 번째 도전 만에 총재 거머줘
다카이치 전 경제안보상은 이번 선거에서 일찌감치 유력 후보로 꼽혔지만 일본 언론들은 결선 투표까지 갈 경우 고이즈미 신지로(小泉進次郎·44) 농림수산상의 우세를 주로 점쳐왔다. 이날 결선 투표까지 가는 접전 끝에 다카이치 전 경제안보상이 185표를 얻어 156표에 그친 고이즈미 농림수산상을 꺾자 생중계를 하던 일본 방송 진행자는 “이변이 일어났다”며 놀라워하는 모습이었다.
현재 참의원과 중의원 모두 여소야대인 상황에서 국회에서 야당의 협조를 받아야 자민당 총재가 새 총리에 지명될 수 있는데 극우 성향이 강한 다카이치보다는 고이즈미가 확장성이 크다는 평가가 앞서 많았다. 하지만 자민당 의원들은 다카이치 전 경제안보상에게 표를 몰아줬다.
다카이치는 신임 총재는 앞서 2021년 자민당 총재 선거에 처음 출마했다. 국회의원 득표율에서 기시다 후미오(岸田文雄) 전 총리에 이어 2위에 올랐지만, 당원 득표율에 밀려 1차 투표 때 3위로 낙선했다. 지난해 총재 선거에선 1차 투표에서 1위에 올랐지만 결선에서 이시바 총리에게 밀렸다. 하지만 이번 세번째 도전에서 1, 2차 투표 모두에서 1위에 오르며 여유 있게 총재 자리에 올랐다.
다카이치 신임 총재는 이번 선거 과정에서 지난해와 달리 야스쿠니 참배에 대한 확답을 피하는 등 중도층을 흡수하는 전략을 썼다. 당원과 당우(후원단체 지지자)에선 높은 지지를 얻었지만 자민당 내 의원들 표에선 약세라고 평가됐다. 이에 그는 자민당 소속 의원 295명 전부에게 일일이 손편지를 쓰며 지지를 호소했다. 이런 ‘감성 전략’이 의원들의 마음을 움직였다는 평가도 나온다. ● ‘여자 아베’ 일본 여성 첫 총리 눈앞에
다카이치 신임 총재는 1961년 3월 7일 일본 나라현에서 태어났다. 고베대학 경영학과를 졸업한 해인 1984년 ‘마쓰시타 정경숙’에 입학한다. 이곳은 파나소닉 창업자인 마쓰시타 고노스케(松下幸之助)가 정치적 기반이 없는 일본 청년들을 차세대 리더로 육성하기 위해 1979년 설립한 정치·경제학교다.
그는 1989년 3월 일본의 민영방송사 TV아사히 앵커로 일하며 얼굴을 알렸다. 1993년 7월 제40대 중의원 의원 총선거에서 나라현 전현구에 무소속으로 출마해 32세의 나이로 첫 당선됐고 현재 10선 의원이다. 다카이치 총재는 마쓰시타 창업주에게 “1990년대에 국정 무대에서 뛸 수 있는 정치인이 돼라”는 권유를 받고 정계에 입문한 것으로 알려졌다.
다카이치 신임 총재는 2006년 9월 제1차 아베 내각의 내각부 특명담당대신으로 처음 입각한다. 오키나와 및 북방문제, 식품안전, 혁신, 저출산, 양성평등 분야를 맡았다. 2014년 9월 제2차 아베 내각에서 여성 최초의 총무대신으로 임명된다.
다카이치 신임 총재는 ‘여자 아베’라 불릴 만큼 고(故) 아베 신조(安倍晋三) 전 총리의 정책을 계승하고 있다. 그는 자신이 총리가 되면, 아베 전 총리의 경제관, 외교안보관 등 정책 노선을 계승하고 강화하겠다는 입장을 보여왔다. 이른바 아베노믹스 ‘3개의 화살’로 꼽히는 금융통화 완화, 재정 확대, 구조개혁을 사실상 그대로 유지하는 정책을 내놓기도 했다. 이런 ‘사나에 노믹스’에 대한 기대감은 일본 증시를 끌어올리기도 했다.
아베 전 총리는 생전 “일본 최초의 여성 총리로서 지지한다”며 다카이치 총재를 각별히 챙긴 것으로 알려져 있다. 하지만 다카이치 총재는 스스로를 ‘무파벌’로 정의했다. 2011년 ‘아베파’인 세이와정책연구회를 탈퇴하며 파벌 싸움과 거리를 뒀다.
다카이치 총재는 ‘세습 정치’가 일반적인 일본 정치계에서 정치 가문의 도움 없이 혼자 힘으로 일어선 정치가이기도 하다. ‘파벌’과 ‘세습’이란 일본 정치의 기존 성공 공식에서 벗어난 그는 자민당 총재에 올랐다. 이제 그가 이달 중순 열리는 국회 지명 선거에서 여성 첫 총리까지 거머쥘지 관심이 쏠린다.
