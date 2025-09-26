트럼프 격노에…유엔본부 에스컬레이터 사고 자체조사 착수

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지 시간) 유엔총회 연설을 위해 유엔본부를 방문했을 때 에스컬레이터와 프롬프터(자막기)가 제대로 작동하지 않은 것과 관련해 유엔이 자체 조사에 나섰다.
AP통신에 따르면 유엔은 25일(현지 시간) 성명을 통해 “안토니우 구테흐스 사무총장이 지난 23일 트럼프 대통령에게 발생한 사건에 대해 철저한 조사를 지시했다”라고 밝혔다. 스테판 뒤자리크 대변인도 “유엔은 주유엔 미국 대표부로부터 이번 사건과 관련한 서한을 받았다”며 “이번 사건의 원인 규명을 위해 미국 당국과 투명하게 협력할 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에 “유엔에서 어제 정말 부끄러운 일이 벌어졌다. 이건 우연이 아니다. 유엔에서 벌어진 ‘삼중 사보타주’(고의적인 방해 공작)였다”라고 썼다. 그러면서 트럼프 대통령은 23일 유엔본부 총회 연설 전 일어난 3건의 사고를 설명했다.
우선 자신이 총회장에 올라가기 위해 탄 에스컬레이터가 “쾅 소리를 내며 갑자기 멈췄다”라며 영부인 멜라니아 여사와 자신이 다칠 뻔했다고 전했다. 그는 ‘유엔 직원들이 에스컬레이터를 꺼버리자고 농담했다’라고 보도한 영국 더타임스 기사를 언급하며 “이런 짓을 저지른 자들은 체포돼야 한다”라고 주장했다.
트럼프 대통령은 자신이 연설을 시작할 때 프롬프터가 고장난 것에 대해서도 불만을 드러냈다. 그는 “프롬프터 없이 연설을 이어갔고 약 15분 뒤에야 다시 작동했다”라고 밝혔다. 또 연설 중 음향 송출이 끊겼다는 주장도 했다. 트럼프 대통령은 “통역용 이어폰을 사용하지 않으면 세계 정상들이 내 연설을 전혀 들을 수 없었다”라며 연설 후 멜라니아 여사가 자신에게 “한마디도 못 들었다”라고 말했다고 전했다.
트럼프 대통령은 “이 (문제 제기) 서한 사본을 유엔 사무총장에게 보낼 것이며 즉각적인 조사를 요구할 것”이라고 밝혔다 . 이어 “유엔은 제 역할을 하지 못한다는 게 분명하다”고 비판의 날을 세웠다. 현재 미 비밀경호국도 이 문제에 관해 자체 조사에 착수했다.
앞서 뒤자리크 대변인은 에스컬레이터가 멈춘 이유에 관해 “미국 대통령 수행단 소속의 영상 촬영 담당자가 에스컬레이터 상단의 가동 중단 안전장치를 우연히 작동시켰을 수 있다”고 해명했다. 자막기에 관해서는 “당시 백악관 직원이 자막기 조작을 담당했다”라며 유엔 측 잘못이 아니라는 취지로 설명했다. 이와 같은 해명에도 논란이 잦아들지 않자, 조사를 진행하겠다는 입장을 낸 것이다. 유엔 측은 이날 “에스컬레이터 중앙처리장치(CPU) 기록을 분석한 결과 에스컬레이터 상단의 ‘콤 스텝(comb step)’ 안전장치가 작동하면서 멈춘 것을 확인했다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 연설 도중 행사장 프롬프터와 건물 에스컬레이터가 고장 났다며 “유엔에서 내가 얻은 두 가지는 나쁜 에스컬레이터와 나쁜 프롬프터”라고 비꼬았다. 당시 그는 과거 부동산 개발업자 시절 유엔 본부 건물 리모델링 사업에 입찰했다 떨어진 경험까지 소환했다. 일각에선 그만큼 트럼프 대통령의 유엔에 대한 불신과 불만이 크다는 것을 보여주는 사례란 분석도 나온다.
백악관도 유엔에서 벌어진 사건에 대한 면밀한 조사를 촉구한 바 있다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 사건 직후 X에서 “만약 유엔에서 누군가가 대통령과 영부인이 에스컬레이터에 오르는 순간 고의로 정지시켰다면, 즉시 해고하고 조사해야 한다”라며 압박 수위를 높였다.
