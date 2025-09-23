마크롱, “당신 때문에 길 막혔어” 트럼프에 전화…무슨 일?

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 한복판에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 차량 행렬에 갇히는 일이 벌어졌다. 이날 미국 경찰은 트럼프 대통령의 차량 행렬을 위해 잠시 도로를 통제했는데, 이 과정에서 이례적인 외교 장면이 연출됐다.
미국 이코노믹타임즈에 따르면 이날 마크롱 대통령은 뉴욕 유엔본부에서 열린 제80차 유엔 총회에서 연설을 마친 뒤 프랑스 대사관으로 향하던 중 거리에서 잠시 고립됐다. 당시 트럼프 대통령의 호송 차량 경로를 확보하던 뉴욕 경찰에 의해 통행이 가로막힌 것이다.
프랑스 매체 브뤼(Brut)가 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개한 영상에는 마크롱 대통령이 맨해튼 거리에 잠시 고립된 모습이 담겼다.
뉴욕 경찰관은 마크롱 대통령에게 “죄송합니다 대통령님, 현재 모든 길이 막혀 있다”라고 사과했다. 마크롱 대통령은 그 자리에서 휴대전화를 꺼내 트럼프 대통령에게 직접 통화를 시도했다.
마크롱 대통령은 “잘 지내느냐. 지금 길에서 기다리고 있다. 트럼프, 당신 때문에 모든 길이 막혔다”며 농담조로 말했다.
이후 마크롱 대통령은 자신의 일정이 예상치 못하게 중단되자 화난 듯한 표정을 잠시 보였지만, 길에서 마주친 팬들의 ‘셀카 요청’에는 환한 미소로 응했다. 마크롱 대통령 일행은 약 30분간 뉴욕 거리를 도보로 이동해 프랑스 대사관에 도착했다.
트럼프 대통령의 차량 통제는 끝났지만, 도로는 보행자만 통행할 수 있도록 개방됐다. 이에 마크롱 대통령은 다음 일정을 위해 도보로 이동했고, 이 과정에서도 트럼프 대통령과 통화를 이어갔다.
외신은 마크롱 대통령과 트럼프 대통령의 이 같은 교류에 대해 “유엔 회의라는 진지한 외교 무대에도 불구하고 두 정상 간의 비공식적 관계를 부각시켰다”며 “마크롱 대통령이 잠시 발이 묶인 상황은 뉴욕에 세계 정상들을 초대하는 일이 얼마나 복잡한지를 여실히 보여준다”고 평가했다.
