동아일보

레슬링 정한재, 세계선수권 그레코로만형 63kg급 은메달

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 22일 11시 23분

코멘트

글자크기 설정

한국 7년 만의 메달 쾌거

정한재(아래)가 22일 열린 2025 세계레슬링연맹 세계선수권대회 남자 그레코로만형 63kkg급 결승에서 아이티안 칼마크아노프(우즈베키스탄)를 상대로 기술을 시도하고 있다. 사진 출처 세계레슬링연맹 홈페이지
크게보기
정한재(아래)가 22일 열린 2025 세계레슬링연맹 세계선수권대회 남자 그레코로만형 63kkg급 결승에서 아이티안 칼마크아노프(우즈베키스탄)를 상대로 기술을 시도하고 있다. 사진 출처 세계레슬링연맹 홈페이지

정한재(30)가 한국 레슬링 선수로는 7년 만에 세계선수권대회 시상대에 올랐다.

정한재는 22일 크로아티아 자그레브 아레나에서 열린 2025 세계레슬링연맹 세계선수권대회 남자 그레코로만형 63kg급 결승에서 아이티안 칼마크아노프(우즈베키스탄)에게 0-6으로 져 은메달을 땄다. 정한재의 결승 상대인 칼마크아노프는 만만치 않은 상대였다. 칼마크아노프는 지난달 20세 이하 세계선수권대회 이 체급에서 금메달을 딴 19세 신성이다.

한국 선수가 세계선수권대회에서 메달을 획득한 건 2018년 대회 이후 처음이다. 한국은 2018년 대회에서 남자 그레코로만형 77kg급 김현우와 남자 그레코로만형 130kg급 김민석이 나란히 동메달을 목에 걸었다.

정한재는 예선에서 이반 이자토비츠(크로아티아)를 7-1로 눌렀다. 16강에선 나카무라 마나토(일본)에 6-0 폴승을 거뒀다. 8강에선 세르게이 예멜린(러시아·중립 선수 자격 출전)과 1-1로 경기를 마친 뒤 선취점 우선 원칙에 따라 승자가 됐고, 준결승에선 무함마드 케쉬트카르(이란)를 5-3으로 제압했다.

정한재는 2023년 항저우 아시안게임 남자 그레코로만형 60kg급 동메달리스트다. 그는 지난해 파리올림픽을 앞두고 체급을 67kg급으로 조정했으나 국가대표 선발전에서 탈락하는 등 부진한 성적을 거두자 63kg급으로 체급을 재조정했다.

#세계레슬링선수권대회#그레코로만형#63kg급#크로아티아#한국레슬링#아시안게임#파리올림픽
한종호 기자 hjh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스