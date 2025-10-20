[오늘의 운세/1월 1일]

● 쥐
48년, 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
60년, 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
72년, 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
84년, 책임 못질 일은 하지 말 것.
96년 충동적인 구매 주의할 것. 0
08년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
● 소
37년, 무거운 것 들거나 과로하지 말 것.
49년, 가슴을 활짝 열고 열정을 불살라 보아라.
61년, 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라.
73년, 마음에 들지 않아도 참아라.
85년, 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
97년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
● 범
38년, 반가운 소식이나 돈 들어 올 수 있다.
50년, 평범한 것이 가장 좋은 것.
62년, 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
74년, 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
86년, 꾸준한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
98년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것.
● 토끼
39년, 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다.
01년, 순풍에 돛 단 듯 풀려 나간다.
63년, 이익도 되고 명분도 생긴다.
75년, 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
87년, 금전 운 좋아지거나 먹을 복 생긴다.
99년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
● 용
40년, 조금만 더 버텨라 고지가 바로 앞이다.
52년, 남의 일에 참견하지 말라.
64년, 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
76년, 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
88년, 자신감도 지나치면 병이다.
00년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 뱀
41년, 찬물이나 찬 음식 절대금지.
53년, 중요한 결정은 오전이 좋다.
65년, 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
77년, 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
89년, 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
01년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯
● 말
42년, 작은 것에서 기쁨과 보람을 찾아 볼 것.
54년, 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
66년, 지나간 일에 집착하지 말 것.
78년, 갑작스런 투자나 지출을 자제.
90년, 가까운 곳에서 해결방법이 모색될 수 있다.
02년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
● 양
43년, 마음 터놓을 수 있는 대화상대 필요.
55년, 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관.
67년, 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
79년, 처음은 조금 힘들어도 마무리는 잘될 듯.
91년, 대인관계가 좋아지고 넓어진다.
03년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
● 원숭이
44년, 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
56년, 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
68년, 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
80년, 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
92년, 과신하지 말고 겸손한 자세필요.
04년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실.
● 닭
45년, 무리한 욕심 보다 현실에 만족 할 것.
57년, 가급적 다툼 피하고 다음을 기약.
69년, 모든 것은 시간이 해결해 준다.
81년, 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
93년, 중요한 일은 오후에 결정할 것.
05년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
● 개
46년, 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
58년, 마음은 급해도 내일로 미루어라.
70년, 돌다리도 두드려 보고 건너라.
82년, 확인! 또 확인이 필요하다.
94년, 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
06년 가급적 사소한 약속도 꼭 지킬 것.
● 돼지
47년, 유쾌하고 행복한 하루가 될 듯.
59년, 오후의 거래가 더 좋다.
71년, 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
83년, 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
95년, 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
07년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것.
인천철학관 박성희 원장
