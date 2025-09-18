[단독]日총리 후보 다카이치 “韓과 같이할 일 많다”

최근 고이즈미 신지로(小泉進次郎) 농림수산상과 차기 일본 총리직을 놓고 경쟁 중이란 평가를 받고 있는 다카이치 사나에(高市早苗·64·사진) 전 경제안보상이 올 4월 한국 관료를 만나 이같이 밝힌 것으로 전해졌다. 당시 그는 “한일 교류가 더욱 활발해지고 있어 기쁘다”고도 했다. 야스쿠니 신사에 참배하는 등 극우 인사로 여겨지는 그가 한일관계 발전에 대한 의지를 피력한 것.
다카이치는 올 4월 16일 도쿄에서 진창수 당시 주오사카 총영사와 약 1시간 동안 면담을 가졌다. 진 전 총영사에 따르면 다카이치는 “한국을 좋아한다. 한국과 친하게 지냈으면 좋겠다”며 “한일관계가 중요하다. 그 점을 잘 알고 있다”고 말했다. 그러면서 “나는 한일관계를 중요하게 생각하는데 다른 사람들은 이런 점을 잘 모르는 것 같다”고 덧붙였다. 그는 한국식 불고기를 즐겨 먹고 한국 영화와 드라마, 방탄소년단(BTS)을 비롯한 K팝도 좋아한다고도 했다.
언론 등에선 공격적인 이미지로 비치지만 실제 모습은 다소 차이가 있다는 평가도 있다. 한 외교 소식통은 “다카이치는 동료 의원들과 식사도, 면담도 일대일로 잘 하지 않는다. 대인관계에 있어 굉장히 소극적인 스타일”이라고 했다. 다카이치는 주변 사람들에게 “내가 일대일로 식사하는 사람은 남편(야마모토 다쿠 전 중의원 의원)뿐”이라고 강조해 왔다고 한다. 아내 외 여성과 단둘이 식사하지 않는다는 마이크 펜스 전 미 부통령의 ‘펜스 룰’을 연상케 한다.
다만 반중 정서는 강한 것으로 나타났다. 그는 7월에도 일본을 방문한 린자룽(林嘉龍) 대만 외교부장을 만났다. 한 외교 소식통은 “다카이치는 대만을 중시한다. 정확하게는 반한 정서보다 반중 정서가 강한 정치인”이라며 “다만 주변국에 할 말은 해야 한다는 입장이라 과거사 문제가 한일관계의 변수가 될 수 있다”고 했다.
다카이치는 오래전부터 제2차 세계대전의 A급 전범 위패가 합사된 도쿄 야스쿠니 신사를 참배해 왔다. 또 총리가 돼도 야스쿠니 참배를 계속하겠다고도 밝혔다. 특히 2022년 2월에는 신사 참배에 대한 한국, 중국 등의 반발을 두고 “우리가 어정쩡하게 하니까 상대가 기어오른다”고 발언해 큰 논란을 빚었다.
