트럼프, 구금사태 의식한 듯 “해외기업 투자 위축 원치않아”

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지 시간) “나는 다른 국가나 기업들이 미국에 투자하는 것에 대해 겁주거나 의욕을 꺾고 싶지 않다”고 밝혔다. 앞서 미국 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에서 한국인 근로자 317명을 포함해 475명을 구금한 것 관련해 파장이 커지자 이를 의식한 발언으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 ‘트루스소셜’에서 “외국 기업들이 매우 복잡한 제품, 기계, 다양한 다른 ‘것들’을 만들기 위해 막대한 투자와 함께 미국에 들어올 때, 나는 그들이 자국의 전문가들을 데려와 일정 기간 우리 국민에게 매우 독특하고 복잡한 제품을 어떻게 만드는지 가르치고 훈련 시켜 주길 원한다”고 밝혔다. 다만 “시간이 지나 그들이 우리나라에서 철수해 본국으로 돌아갈 때까지”라고 덧붙였다.
이는 이번 구금사태로 인해 한국은 물론, 다른 국가들의 투자까지 위축되는 상황을 사전 차단하려는 의도인 것으로 보인다. 또 자국에 당장 업무에 투입할 숙련된 인력이 부족한 현실도 일정 부분 인정한 것으로 해석된다. 다만 자국민에 대한 교육 및 훈련이 끝나면 바로 철수하라고 밝혀, 이 같은 유연성이 트럼프 행정부가 추진하는 강경한 반이민 정책의 예외가 될 수 없다는 뜻도 분명히했다.
트럼프 대통령은 “만약 우리가 이것을 하지 않는다면, 그러한 막대한 투자는 절대 들어오지 않을 것”이라며 교육 인력 등을 들이는 게, 미국 내 투자를 유도하기 위한 목적임을 재차 강조했다. 또 “칩, 반도체, 컴퓨터, 선박, 기차 등 우리가 다른 국가로부터 배우거나, 많은 경우 다시 배워야 하는 수많은 다른 제품들이 있다”며 “과거에는 우리가 그것들을 잘 만들었지만, 지금은 그렇지 않기 때문”이라고 했다. 이어 ‘조선업’을 콕 집어 예로 들며 “우리는 과거에는 하루에 한 척의 배를 건조했지만, 지금은 겨우 1년에 한 척을 건조할 뿐”이라고 덧붙였다. 그러면서 자신은 다른 국가나 기업들이 미국에 투자하는 것에 대해 겁주거나 의욕을 꺾고 싶지 않다면서 “우리는 그들과 그들의 직원을 환영한다”고 주장했다.
마지막으로 그는 “우리는 기꺼이 자랑스럽게 말할 것”이라며 “우리는 그들로부터 배우고, 머지않은 미래엔 그들이 잘하는 그 ‘게임’에서 그들보다 더 잘할 것”이라며 글을 마무리했다. 현재 미국의 제조업이 사실상 무너진 만큼 외국으로부터 투자와 자국민에 대한 교육을 적극적으로 유도하겠지만, 이는 미국 제조업 성장을 위한 발판일 뿐이란 의미다. 또 한시적인 ‘우대 조치’일 수 있다는 뜻도 강조한 것으로 풀이된다.
