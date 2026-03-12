어린이집 등 ‘수두 주의보’… 올해 환자 4500명 넘어

  동아일보

올해 국내 수두 환자가 4500명을 넘어선 것으로 집계됐다. 질병 당국은 새 학기를 맞아 어린이집과 학교 등에서 집단 감염이 발생하지 않도록 주의를 당부했다.

11일 질병관리청에 따르면 올 들어 국내 수두 환자는 4528명으로 집계됐다. 1월 1주 차(지난해 12월 28일∼올해 1월 3일) 720명 이후 매주 300명 안팎씩 환자가 보고되고 있다. 10주 차(3월 1∼7일) 환자 수는 327명이다. 연령별로는 10∼14세가 1784명으로 가장 많고 5∼9세 994명, 15∼19세 668명 등이다.

수두는 수두-대상포진 바이러스 감염으로 발생하는 급성 발진성 질환이다. 주로 어린이에게 발생하지만 면역력이 없는 성인도 감염될 수 있다. 수두의 잠복기는 10∼21일이다. 발진이 나타나기 1∼2일 전부터 모든 물집이 딱지로 변할 때까지가 전염 기간이다. 감염자의 기침 등 호흡기 분비물을 통해 공기 중으로 전파되거나, 물집을 만졌을 때 감염될 수 있다.

수두는 대부분 자연적으로 회복되지만, 발진 부위를 긁다가 세균에 감염되기도 한다. 면역력이 약하면 뇌염이나 폐렴으로 진행하는 경우도 있어 주의가 필요하다. 수두 바이러스는 체내에 잠복해 있다가 성인기에 대상포진을 일으키기도 한다.

신예린 기자 yrin@donga.com
