어린이집 등 ‘수두 주의보’… 올해 환자 4500명 넘어

올해 국내 수두 환자가 4500명을 넘어선 것으로 집계됐다. 질병 당국은 새 학기를 맞아 어린이집과 학교 등에서 집단 감염이 발생하지 않도록 주의를 당부했다.
11일 질병관리청에 따르면 올 들어 국내 수두 환자는 4528명으로 집계됐다. 1월 1주 차(지난해 12월 28일∼올해 1월 3일) 720명 이후 매주 300명 안팎씩 환자가 보고되고 있다. 10주 차(3월 1∼7일) 환자 수는 327명이다. 연령별로는 10∼14세가 1784명으로 가장 많고 5∼9세 994명, 15∼19세 668명 등이다.
수두는 수두-대상포진 바이러스 감염으로 발생하는 급성 발진성 질환이다. 주로 어린이에게 발생하지만 면역력이 없는 성인도 감염될 수 있다. 수두의 잠복기는 10∼21일이다. 발진이 나타나기 1∼2일 전부터 모든 물집이 딱지로 변할 때까지가 전염 기간이다. 감염자의 기침 등 호흡기 분비물을 통해 공기 중으로 전파되거나, 물집을 만졌을 때 감염될 수 있다.
수두는 대부분 자연적으로 회복되지만, 발진 부위를 긁다가 세균에 감염되기도 한다. 면역력이 약하면 뇌염이나 폐렴으로 진행하는 경우도 있어 주의가 필요하다. 수두 바이러스는 체내에 잠복해 있다가 성인기에 대상포진을 일으키기도 한다.
